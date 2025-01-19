

Edinilen bilgiye göre Park Yolu Caddesi üzerinde seyir halinde Mahmut İ. (56) yönetimindeki kamyonet ile Najmeddin A. (20) yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan Mahmud T. (17) yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: MURAT AVCI