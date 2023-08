Bursa’da kırılan ağaç, seyir halindeki bir kamyonetin üzerine devrildi. Olayda can kaybı yaşanmazken, kamyonette maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat dün 15.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Yeşilyayla Mahallesi’nde meydana geldi. Yeşilyayla caddesi üzerinde bulunan ağaç, bir anda kırılarak seyir halindeki 16 U 0452 plakalı kamyonetin ön camına düştü. Olayda şoför yara almazken, cadde üzerinde kimsenin bulunmaması muhtemel faciayı önledi. Devrilen ağacı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kırılan ağacı kamyonetin üzerinden kaldırdı. Olayda can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.