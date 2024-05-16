Küçükçekmece’de iş yerine giderken eski nişanlısı tarafından silahla vurularak öldürülen Bahar Kaban’ın saldırıya uğradığı ana ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi’nde yaşandı. İşe gitmek üzere yola çıkan Bahar Kaban (28), kendisini takip eden eski nişanlısı Gökhan Yıldız ile tartışmış tartışmanın büyümesi üzerine silahını çıkartan Yıldız, Kaban’a ateş etmişti. Eski nişanlı, saldırının ardından olay yerinden kaçarken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Bahar Kaban ise tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Polis ekiplerinin konuya ilişkin çalışmaları sürerken saldırı anına ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, Gökhan Yıldız Kaban’ın arkasından gelerek kolundan çekiştirdiği ardından silahla ateş ederek olay yerinden kaçtığı görüldü.