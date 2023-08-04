Yeni evlenen Arda Çağlar ve Macar Stefania Menik çifti Kocaeli'de Tökeli İmre Anı Evini ziyaret etti. Macar gelin, Tökeli İmre Anı Evi için Büyükşehir’e teşekkür ettiKOCAELİ (İGFA) - Avusturya’ya karşı amansız savaşlar veren daha sonra ise Osmanlı İmparatorluğuna sığınarak Kocaeli’de yaşamını yitiren Macar Kralı Tökeli (Thököly) İmre için, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi anı evi oluşturmuştu.

Her yıl binlerce misafir ağırlayan anı evi son olarak yeni evlenen Arda Çağlar ve Macar Stefania Menik çiftini ağırladı. Macar gelin Stefania Menik, tarihe yolculuk yaptığı Tökeli İmre Anı Evi’ne hayran kaldı.

Evlenerek Türkiye'ye yerleşen Macar gelin Stefania Menik, Kocaeli’nde kendi ülkesine ait bir değeri görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Tökeli İmre'nin Macar halkı için önemli bir tarihi isim olduğunu kaydeden Macar gelin, "Buraya geldiğimde kendi topraklarıma ait bir değerle karşılaşacağımı söyleseler inanmazdım. Tökeli İmre için burada bir Anı Evi ve Anıt Mezar inşa edilmiş. Bu benim için onur verici bir durum. Benimle gelen akrabalarım da çok mutlu oldu. Türklerin misafirperverliğini zaten biliyorduk ama vefaları ve kendi topraklarına sığınan kişilere olan saygılı davranışlarını da gördüm. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne Macar halkı adına teşekkür ederim. İyi ki Türk dostlarımız var" şeklinde konuştu.

TÖKELİ İMRE KİMDİR?

1670 yılında dedesi ve babası ile başlattığı bağımsızlık hareketinde başarı sağlayamayan Tökeli İmre, 1699-1700 yılları arasında ailesi ve himayesindeki 2 bin askerle Osmanlı Devleti’ne sığındı. İlk önce İstanbul’a gelen Tökeli, buradan İzmit Karatepe köyünde bulunan çiftliğe yerleştirildi. Kocaeli’de 5 sene yaşayan Tökeli, 1705 yılında İzmit’te öldü. Ölümünün 200’ncü yılında mezarı açılarak kemikleri Macaristan’a götürülen Tökeli’nin anı evi ise Kocaeli’de bulunuyor. 2008’de açılan anı evi 5 gün boyunca ziyaretçi akınına uğruyor. Tökeli, kendi mührünün üzerine “Kral-ı Orta Macar’ım ki namım Tökeli İmre, Mûin-i Ali Osman’ım daim hazırım emre” yazdırarak, Osmanlı Devleti’ne olan bağlılığını bildirmişti. Ayrıca Tökeli İmre’ye “Orta Macar Kralı” ünvanı verilmişti.