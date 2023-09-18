İhsaniye ilçesi Yaylabağı beldesinde, 17 yaşındaki S.K. adlı genç ile 14 yaşındaki U.T. ve M.C.K. adlı iki genç arasında bir tartışma yaşandı. Bu tartışmanın sebebi bilinmezken, olayın ardından S.K. uzaklaştı ancak bir süre sonra babası N.K. ile geri döndü. Yeniden başlayan tartışmanın ardından iddiaya göre S.K., U.T. ve M.C.K. üzerine tabanca ile ateş açtı.

Bu saldırı sonucunda 14 yaşındaki M.C.K. elinden vuruldu. Olay yerine çağrılan 112 Acil servis ekipleri tarafından yaralı genç ambulansla hastaneye götürüldü. S.K. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da yaşanan olayda S.K.'nın jandarma nezaretindeki işlemleri devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.