Silivri'de kontrolden çıkarak tarlaya uçan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği minibüs kazasında bölgede başlatılan inceleme tamamlandı. Yol yeniden trafiğe açıldı.

Silivri Çeltik Yolu'nda saat 19.00 sıralarında seyir halindeki bir minibüs, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu tarlaya uçmuştu. Yaşanan kaza sonrası trafik durma noktasına gelmiş, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kaza sonucu Melek Düzgün (80) ile Murat Memük'ün (40) hayatını kaybettiği belirlenmiş ve yaralanan 10 kişi olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı. Kazanın yaşandığı bölgede Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ile İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burak Çevik incelemelerde bulunmuştu.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri morga kaldırıldı

Kaza nedeniyle Silivri Çeltik Yolu'nda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından hayatını kaybeden Melek Düzgün ile Murat Memük'ün cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya karışan minibüsün bulunduğu yerden kaldırılması ve yol temizleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Silivri Çeltik Yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Toğan: 'Şarampole yuvarlanma ve takla atma şeklinde bir kaza olduğunu değerlendiriyoruz'

Olay yerinde açıklamalarda bulunan Kaymakam Tolga Toğan, 'Yolcu minibüsü sollama esnasında bir devrilme, savrulma oluyor. Şu anda 10 yaralı, 2 maalesef vefatımız var. Jandarmamız, UMKE'miz, bütün görevlilerimiz burada. Yaralılarımıza geçmiş olsun diliyorum. Vefat edenlere Allah rahmet eylesin. Hepimize geçmiş olsun. Şarampole yuvarlanma ve takla atma şeklinde bir kaza olduğunu değerlendiriyoruz. Bunların hepsi resmi olarak netleşecek, daha sonra da bilgi paylaşılacak' şeklinde konuştu.

Toğan, açıklamasının ve incelemelerinin ardından olay yerinden ayrıldı.