Vücuttaki bakterilerin kana karışmasıyla birlikte halk arasında ”kan zehirlenmesi” olarak bilinen sepsis ortaya çıkar. Sepsis, organ yetmezliğine neden olarak hastanın yaşamını yitirmesine neden olabilir. Bu sebeple, hayati risk oluşturan ciddi bir sorundur. PCT (prokalsitonin) ise, sepsis şüphesi olan hasta kişide prokalsitonin seviyesinin ölçülmesi suretiyle enfeksiyonun yayılıp yayılmadığını anlamaya yarayan bir kan tahlilidir.

Prokalsitonin, normal ve doğal olarak herkesin kanında düşük miktarda bulunan bir bileşendir. Bu bileşenin amacı, akciğer, karaciğer ve tiroid bezinde üretilen kalsitonin isimli hormonun üretimine yardımcı olmaktır. Ne var ki, kanda yüksek miktarda enfeksiyon olması durumunda, prokalsitonin seviyesi de yükselmeye başlar. PCT testi ile kandaki prokalsitonin seviyesi ölçülerek olası sepsis vakasının durumunun belirlenmesi hedeflenir. Bu sebeple, sepsis tanısının konulabilmesi için PCT testi önemli bir kan tahlilidir.

İpucu : PTC kan testi, enfeksiyonun ne olduğunu değil, kanda enfeksiyon olup olmadığını belirlemeyi amaçlayan bir tahlildir. PCT (prokalsitonin) testinin pozitif çıkması durumunda doktorunuz ek testler isteyebilir.

PCT Referans Değerleri Kaçtır?

PCT, laboratuvar ortamında yapılan basit bir kan testidir. Sonuçları en iyi doktorunuz tarafından yorumlanır ancak genel olarak kabul gören referans aralığı aşağıdaki gibidir:

Normal (ideal değer): litre başına 0 ila 0.05 mikrogram (µg / L)

Düşük sepsis riski: 0,5 µg / L’den az

Olası sepsis: 0.5 µg / L ile 2 µg / L arasında

Orta ila yüksek sepsis riski: 2 µg / L ve 10 µg / L

Üst düzey (şiddetli) sepsis: 10 µg / L veya daha fazla

PCT Yüksek Çıkması Ne Anlama Geliyor?

Vücutta kalsitonin hormonun oluşmasından sorumlu olan prokalsitonin, herkesin kanında düşük miktarda doğal olarak bulunur. Ancak, kanda enfeksiyon olması durumunda, prokalsitonin seviyesi anormal derecede artış gösterir. Daha açık bir ifadeyle çıklamak gerekirse, kan tahlilinde PCT yüksek çıkması, kanda enfeksiyon olduğunun (sepsis) işaretidir.

PCT Düşük Çıkması Ne Anlama Geliyor?

Sağlıklı bireyler dahil tüm insanların kanında az miktarda prokalsitonin olduğundan bahsettik. Bu değer, 0 ila 0.05 mikrogram (µg / L)’dır. Bu bağlamda, kan tahlili yaptırdıysanız ve sonuç raporunda PTC düşük çıktıysa, iyi haber enfeksiyon yok demektir.

Sepsis Belirtileri Nelerdir?

Sepsisin ciddi organ yetmezliklerine varan hayati risk unsuru bir sorun olduğundan bahsettik. En sık görülen belirtileri:

Yüksek ateş

Kalp atım hızında yükselme

Üşüme ve titreme

Solunum güçlüğü veya çok hızlı nefes alma

Geveleyerek konuşma

İdrar için tuvalete gitmede bariz azalma

Düşük tansiyon

Zihin bulanıklığı

Ciltte renk kaybı ve solgunluk

Ölecekmiş gibi çok kötü hissetmek

Yukarıdaki belirtileri gözlemliyorsanız zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurun. Diğer tüm sağlık sorunlarında olduğu gibi sepsiste de erken tanının hayati öneme sahip olduğunu unutmayın. Sağlıkla ve bizi takipte kalın.