Denizli’de mali darboğaz nedeniyle konkordato başvurusu yapan şirketler arasına bir firma daha katıldı. Merkezefendi ilçesi Göveçlik Mahallesi’nde faaliyet gösteren Ataca Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, yaşadığı finansal zorluklar üzerine konkordato talebinde bulundu.

Başvuruyu inceleyen Denizli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket için geçici mühlet kararı aldı.

Mahkeme, Ataca Tekstil’in konkordato başvurusunu değerlendirerek İcra ve İflas Kanunu’nun 287. maddesi doğrultusunda, 22 Nisan 2026’dan itibaren geçerli olmak üzere 3 ay süreyle geçici mühlet uygulanmasına hükmetti.

Bu süreçte şirket faaliyetlerinin takip edilmesi amacıyla bir komiser heyeti de görevlendirildi. Heyette Adnan Selçuk, Engin Erenler ve Müyeser Kavaklı isimlerinin yer aldığı öğrenildi.

2014 yılında örme giyim ve ev tekstili alanında üretim yapmak üzere kurulan Ataca Tekstil’in ürün yelpazesinde özellikle bebek tekstili öne çıkıyor. Şirket; tulum, pijama, uyku tulumu, tişört, kundak, tayt, body, battaniye, havlu, çarşaf, nevresim ve panço gibi birçok tekstil ürünü üretiyor.