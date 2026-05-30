Kandıra'da altyapı çalışmaları nedeniyle zarar gören yolların yenilenmesi için ihale süreci başlıyor. İlçe genelinde gerçekleştirilecek yol bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yapılacak ihale 2 Haziran Salı günü düzenlenecek, çalışmaların ise yer tesliminin ardından 360 gün içinde tamamlanması hedefleniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Şube Müdürlüğü tarafından Büyükşehir Ana Hizmet Binası'nda yapılacak olan ihale 2 Haziran Salı günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek. Tekliflerin sadece elektronik ortam EKAP üzerinden alınacağı yol bakım ve onarım işlerinin yer tesliminden sonra 360 takvim gününde tamamlanması planlanıyor. İhalesi yapılacak olan iş dahilinde 10 bin 100 metreküp yarma kazısı, 15 bin 150 metreküp dolgu, 4 bin metreküp beton yol tamiratı yapılması, 27 bin 500 ton plent-miks temel yapılması (PMT), bin 500 ton binder tabakası serimi, 16 bin 850 ton asfalt yama yapılması, 100 bin 900 metrekare parke döşenmesi ile 50 bin metre bordür imalatı gerçekleştirilecek.