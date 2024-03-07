Seçim çalışmalarını sürdüren İYİ Parti Başkan adayı Sevda Özcan, İnegöl Devlet Hastanesi dışında olmak zorunda kalan hastalara yönelik sorumluluk projesi geliştirdiklerini söyledi.

İnegöl’de çeşitli kanser türleri nedeniyle Bursa ve çevre illerde tedavi olan kanser hastalarının nakil ve konaklama sorunları yaşadığını dile getirerek, “Maalesef amansız hastalıkla mücadele eden çok sayıda insanımız çok büyük mağduriyetler yaşıyor. Gerek aile ferleri gerekse yakınları değişimli olarak hastaları hastanelere götürüyorlar. Çoğunun bu yükü taşıyacak ekonomik durumları yok. Akraba ve komşuların desteği ile yapılan bu nakil sorunu gün geçtikçe büyüyor. Gerek hastalarımız, gerekse de yakınları artık derdini anlatamaz duruma geldi. Eğer belediye başkanı seçilirsem, başta kanser hastaları olmak üzere, sürekli Bursa ve çevre illerde tedavi olmak zorunda kalan ağır hastalarımıza yönelik mobil sağlık hizmeti vermeye başlayacağız. Gerek İnegöl merkez gerekse de kırsal mahallelerimizde yaşayan tüm hasta ve refakatçisini mobil araçlarla hastanelere taşıyacağız.” Diye konuştu.

İnegöl’de her insana dokunan projeler hazırladıklarını ifade eden Özcan, “İnsanlar dertlerini anlatmaktan, derdine çözüm aramaktan ve kapıların kendilerine kapatılmaktan yoruldu. Vatandaşlarımız artık ulaşılabilir, anlayan, gören, hisseden bir belediye başkan görmek istiyor. İşte bunu en iyi biz yaparız” diye konuştu.