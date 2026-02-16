Cumhuriyet Halk Partisi’nin 4-5 Kasım 2023’te gerçekleştirilen 38’inci Olağan Kurultayı hakkında açılan davada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kulis bilgilerini paylaşan Fatih Atik, mahkemenin bayram sonrasında “mutlak butlan” kararı verebileceğini ve bu durumun Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden göreve dönüşünün önünü açabileceğini söyledi.

Atik, TGRT Haber’de yaptığı değerlendirmede, istinaf mahkemesinin Kılıçdaroğlu’nun listesini talep ettiğini belirterek, CHP’ye çağrı heyeti atanmasının da ihtimaller arasında olduğunu dile getirdi.

"MUTLAK BUTLAN KARARI ÇIKACAK"

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, konuya ilişkin "CHP'ye mutlak butlan gelecek. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu geri geliyor" açıklamasında bulundu.

"LİSTE TALEP EDİLDİ"

Atik, bayramdan sonra mutlak butlan kararının çıkacağını vurgulayarak "İstinaf, Kılıçdaroğlu’nun listesini istedi. CHP'ye çağrı heyeti atanabilir" dedi.

Fatih Atik "Bayramdan sonra Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olacak. Kılıçdaroğlu'nun yargılamalarla ilgili tavrı net" şeklinde konuştu.