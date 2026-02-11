Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuştu. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a küfür eden Özgür Özel'i hedef alan Erdoğan, "Son kepazelikleriyle birlikte artık bundan ümidimiz kalmadı. Meyhane jargonuyla siyasetçilik oynamaktan artık vazgeçsin. Beyfendi günlük hayatta da seviyesiz kelimelerle iletişim kuruyormuş. CHP'de gelen gideni aratır gerçeği asla ve asla değişmiyor" dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

CHP'YE 'SURİYE' TEPKİSİ

Son operasyonların ardından hemen talimatlarımızı verdik, AFAD'ımızı, Kızılay'ımızı, insani yardım kuruluşlarımızı bölgeye yönlendirdik. Kardeşlik hukukunun gereği neyse üzerimize düşeni en güzel şekilde yerine getirdik.

Biz can kurtarma derdindeyken, birileri de çıkmış selden kütük kapma durumuna düşmüştür. Suriye konusunu iç siyasette istismar etmeye çalışan rezil siyasetin koçbaşlığını ise ana muhalefetin başındaki zat ile yoldaşları yapmaktadır. Nasıl kardeşlerimiz katledilirken Suriye'yi umursamadılarsa bugün de aynı noktadalar. Ne Kürtler ne Nusayriler ne de başkaları bunların umurlarında değil... Öyle olsaydı 13,5 yıl boyunca Suriyelilerin başına varil bombası yağarken tepki gösterirlerdi. Öyle olsaydı 3-4 yaşındaki yavruların cansız bedenleri sahile vururken seslerini çıkarırlardı. Ama bunları yapmadılar. Zulmü görmezden geldiler. Daha vahimi on yıllar boyunca Arapları, Kürtleri nasıl aşağıladıysalar bugün de aynı yerdeler.

"MEYHANE JARGONUYLA SİYASETÇİLİK OYNAMAKTAN VAZGEÇSİN"

Son kepazelikleriyle birlikte artık bundan ümidimiz kalmadı. Koltuğuna yakışır bir üslup benimsemesini beklerdik. Hakaret etmeden küfretmeden, tehdit etmeden, mikrofonu yumruklamadan da bu ülkede siyaset yapılabileceğini öğrensin. Meyhane jargonuyla siyasetçilik oynamaktan artık vazgeçsin. Görüyoruz ki zaman değişiyor, dünya değişiyor, genel başkanlar değişiyor ama CHP'de gelen gideni aratır gerçeği asla ve asla değişmiyor. Küfretmeden de siyaset yapılabilir.

Üslup sorunu var sanıyorduk ama sorun bizatihi üslubuymuş. Beyefendi günlük hayatta seviyesiz kelimeleri kullanıyormuş. Ne kendisini ne CHP'yi yönetebiliyor. Entrika, kumpas, iftira, tuzak, komedi, trajedi ne ararsan hepsi var. Allah bunlara akıl, CHP'li vatandaşlara da sabır versin.

"DEPREM BÖLGESİNDE ESERİ OLMAYANLAR BİZE DİL UZATIYOR"

Ana muhalefet deprem bölgesinde yapılan işlere çamur atıyor, oradaki çalışmaları küçümsüyor. Meydanlarda bedava ev sözü verdikleri depremzedelerin huzuruna tek bir eserle çıkamayanlar bugün bize laf edemez. 3 yıl sonra bile -cak,-cekli cümleler dışında somut projesi olmayanların iktidarımıza dil uzatması hadsizlik ve edepsizliktir. Varsa eserin, çıkar anlatırsınız. Bunları yapamıyorsanız en azından edebinizle susarsınız. Bunlar edebince susmayı bilmiyor. Polemiklerle günü kurtarmaya çalışıyorlar.

Geliyorum asıl konumuza... Afet zararlarının tazmini konusuna... Son 23 yıldır yaşanan hiçbir doğal afette vatandaşlarımızı mağdur etmedik. Hiç kimseyi yormadan afetzede kardeşlerimizi yuvalarına kavuşturduk. 23 yıl ne yaptıysak 6 Şubat deprem konutları için de aynı şeyi yapıyoruz. İzmir'de afet konutlarının aylık taksiti 1.600 lira, Elazığ'da 1.060 lira. Her bir kardeşimiz sembolik rakamlarla ev sahipleri oldular.