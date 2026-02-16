MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, teröristbaşı Öcalan ile ilgili kritik bir açıklamada bulundu. Yıldız, "Ortak raporda 'umut hakkı' başlık olarak olmasa da AİHM kararları üzerinden içerik olarak mutlaka olacak." ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye süreci için Meclis’te kurulan komisyonun hazırladığı taslakta PKK elebaşı Öcalan’a 'umut hakkı' getirilmesine yönelik bir ifade yer almadığı belirtilmişti.

Mevcut mevzuata göre umut hakkının uygulanabilmesi için Türk Ceza Kanunu ve Ceza İnfaz Kanunu’nda değişiklik yapılması gerekiyor. Özellikle anayasal düzene karşı işlenen suçlarda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar için şartlı salıverme hükümlerini engelleyen düzenleme kaldırılmadan umut hakkı mümkün görünmüyor.

EN ERKEN 2035'TE TAHLİYE EDİLEBİLİR

Hukukçulara göre muhtemel bir yasa değişikliği yapılsa dahi, Öcalan’ın 15 Şubat 1999’daki tutukluluk tarihi esas alındığında, 36 yıllık sürenin dolacağı 15 Şubat 2035’ten önce şartlı salıverme değerlendirmesi yapılamayacak.