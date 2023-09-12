Sigara, kanser riskinde önemli bir yer alıyor. Bilindiği kadarıyla tek başına etken olan bir nedendir. O nedenle öncelikle sigarayı bırakmak gerekiyor. Biz sigara içerek yalnızca kendi sağlığımızı riske atmıyoruz. Aynı zamanda çevremizdeki insanları da, çocuklarımızı da pasif içici durumuna sokuyoruz. Pasif içicilerde de kanser görülebilmektedir. Sigara, öncelikle akciğer üst solunum yolları kanserlerine de örneğin, ağız içi hava yolu kanserlerine de neden olabilmektedir. Sigaranın aynı zamanda pankreas kanserinde mesane kanserlerinde ve mide kanserlerinde de yardımcı rol oynadığını biliyoruz. Daha çok oranda sigara içen kişilerde bu kanserleri görüyoruz. Fazla kiloların da kansere risk oluşturduğunu biliyoruz. Örneğin, menopoz dönemindeki fazla kilolar oluşma riskini artırıyor. Güneşe maruz kalmak cilt kanseri riskini artıran bir nedendir. Belli saatler dışında uzun sürede güneşlenmenin zararlı olduğunu bugün için çok iyi biliyoruz.