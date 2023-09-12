Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehri depreme karşı daha dayanıklı hale getirmek için büyük bir özveriyle çalışırken, aynı zamanda kaçak yapılaşmayla etkin bir mücadele yürütüyor. Bursa, birinci derecede deprem kuşağında bulunması nedeniyle kentsel dönüşüm çalışmalarına büyük önem veriyor. Ancak bu çalışmaların yanı sıra kaçak yapılaşma sorununu da çözmeye odaklanıyor.

Kaçak yapılar ve metruk binaların yasal işlemleri ilçe belediyelerine ait olmasına rağmen, son beş yıl içinde Büyükşehir Belediyesi tarafından tespit edilen 1600 kaçak ve ruhsatsız yapı, ilgili ilçe belediyelerine bildirildi. Yıkımların hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi için ilçe belediyelerine araç ve ekipman desteği sağlandı. Şu ana kadar yaklaşık 350 kaçak yapının yıkımı, Büyükşehir Belediyesi tarafından iş makinesi ve ekipman desteğiyle gerçekleştirildi.

Kaçak yapılaşmanın önüne geçmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 kontrol ekibi oluşturularak havadan ve karadan denetimler sürekli olarak yapılıyor. Nilüfer ilçesinde nitelikli tarım arazileri üzerine kaçak olarak inşa edilen Yaylacık, Tahtalı, Ürünlü ve Alaattinbey Mahallelerinde yaklaşık 120 fabrika binası tespit edildi. İlçe belediyeleri tarafından yıkım kararı alınmasına rağmen yıkımların zamanında gerçekleştirilmemesi nedeniyle Büyükşehir Belediyesi devreye girdi ve Ürünlü Mahallesi'nde nitelikli tarım arazisi üzerine kurulan fabrika binalarının yıkımına başlandı.

Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde tespit edilen tüm kaçak binaların yıkımına kadar çalışmaların süreceği belirtildi. Büyükşehir Belediyesi, Bursa'nın depreme karşı güçlendirilmesi ve kaçak yapılaşmanın engellenmesi konusunda kararlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor.