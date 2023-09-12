Kanser tedavisi sırasında ağız ve diş problemleri aslında oldukça sık rastlanan durumlar. Bunlar maalesef tedavinin etkinliğini azaltıyor; çünkü tedaviye devam edemiyoruz veya tedaviyi azaltmak zorunda kalabiliyoruz. Bunun dışında ciddi, hatta ölüme bile neden olabilecek sağlık problemlerine yol açabiliyor. Kanser tedavilerinin hemen hemen hepsi ağız ve diş problemlerine yol açabiliyor. Kemoterapötik ajanlar yani kanser ilaçları, radyoterapi, hatta bazen destek tedavisinde kullandığımız ilaçlar bu duruma yol açabiliyor. Kanser tedavisi sırasında ağız ve diş problemleri aslında oldukça sık rastlanan durumlar. Bunlar maalesef tedavinin etkinliğini azaltıyor; çünkü tedaviye devam edemiyoruz veya tedaviyi azaltmak zorunda kalabiliyoruz. Bunun dışında ciddi, hatta ölüme bile neden olabilecek sağlık problemlerine yol açabiliyor. Kanser tedavilerinin hemen hemen hepsi ağız ve diş problemlerine yol açabiliyor. Kemoterapötik ajanlar yani kanser ilaçları, radyoterapi, hatta bazen destek tedavisinde kullandığımız ilaçlar bu duruma yol açabiliyor.