Kanser, tedavilerinde ağız bakımı çok önemli bir konudur. Kanser tedavisi öncesi başlaması gereken bir durumdur. Çünkü kanser tedavileri sırasında ortaya çıkabilecek potansiyel problemleri önceden saptamak, bunlara önlem almak ve hastayı bilinçlendirmek açısından çok önemlidir. Kanser tedavileri sırasında da bu bakım mutlaka devam etmelidir. Hastanın buna uyup uymadığı kontrol edilmelidir. Verdiğimiz kemoterapi ilaçları ya da radyoterapilere bağlı özellikle ağız mukozasında ciddi yan etkiler olabiliyor. Var olan enfeksiyon kaynakları aktif olabiliyor ya da ağızda yeni enfeksiyonlar çıkabiliyor. Ağızda kemoterapi ya da radyoterapi üzerine mukozitler üzerinde gelişen enfeksiyonlar çıkabiliyor. Bunların saptanması ve bunların ortadan kaldırılması önemlidir. Hastanın beslenme problemleri olabilir. Bu enfeksiyonlar bazen çok ciddi sistemik enfeksiyonlara, ölümcül olabilecek enfeksiyonlara neden olabiliyorlar. Tedavinin devamlılığını sağlamak açısından da çok önemlidir. Bunlar dışında hastaya geldiğinde neleri tavsiye etmeliyiz neler yapmalıyız diye soracak olursak da, kemoterapi sırasında ağız temizliği ve hijyeninin çok önemli olduğunu, özellikle tedavi sonrasında mukozalar çok hassas olduğu için yumuşak diş fırçasıyla bakım yapılması gereklidir. Alkollü solüsyonlardan, sıcak içeceklerden, baharatlı yiyeceklerden kaçınılması gerektiğini vurgulamamız lazım. Öncesinde var olan dental enfeksiyonlar ya da protez vurukları gibi durumların saptanıp ortadan kaldırılması ya da yeni gelişmişse onun da ortadan kaldırılması gerekir. Hastayı bu konuda uyarmak gereklidir.