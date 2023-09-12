Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Anayasa Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, muhalefete yeni bir anayasa için çağrıda bulundu. Erdoğan, "Parlamentodaki tüm gruplarla konuşacağız. En ideal anayasa metnini bulmak için gelin konuşalım, müzakere edelim" dedi.

Konuşmasında, 1982 darbe anayasasının hala ülkenin gündeminde olduğunu ve bu metnin 23 kez değiştirilmesine rağmen hala darbe anayasası niteliği taşıdığını vurgulayan Erdoğan, geçmişteki darbenin sembolik cezalarla geçiştirildiğini ifade etti.

Ayrıca, 10 yıl önce TBMM'de başlatılan yeni anayasa çalışmasının muhalefetin katkısızlığı nedeniyle sık sık tıkanmış olduğunu belirtti. Ancak, Türkiye'nin daha demokratik, özgürlükçü ve sivil bir anayasa talebinden vazgeçmediklerini vurguladı.

Erdoğan, muhalefetin somut bir öneri sunmadan eleştirilerde bulunduğunu ve yeni anayasa konusundaki istikrarlı tutumlarını sürdüreceklerini ifade etti. Türkiye'nin 2000 yıllık devlet geleneği ve 73 yıllık demokratik birikimi göz önünde bulundurarak, daha iyi bir anayasa için mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Anayasa Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yeni bir anayasa gerekliliğini vurgulayarak, bu konuda mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti. Erdoğan'ın açıklamaları şu şekildedir:

MÜCADELEYİ ASLA BIRAKMAYACAĞIZ

Erdoğan, Türkiye Yüzyılı hedeflerinin önemli bir unsuru olarak yeni bir anayasa hazırlamak için çalışmaları sürdüreceklerini vurguladı. Bu sürecin bir mücadele gerektirdiğini ve bu mücadeleyi asla bırakmayacaklarını ifade etti. Yeni anayasa meselesinin hala gündemin en üst sıralarında olduğuna dikkat çekti.

YENİ ANAYASAYA İHTİYACIMIZ OLDUĞU BİR GERÇEK

Erdoğan, Türkiye'nin 2000 yıllık devlet geleneğine ve 73 yıllık demokrasi birikimine sahip olduğunu belirterek, yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu vurguladı. Bu yeni anayasanın, ülkeyi darbe anayasasının gölgesinden kurtaracağını ve Türkiye'ye birçok katkı sağlayacağını ifade etti.

MUHALEFETE ÇAĞRI

Cumhurbaşkanı, anayasa metninin güzelliklerle süslenmesinin değil, bu metinlere dayalı uygulamaların önemli olduğunu belirtti. Tüm siyasi gruplarla işbirliği yapma niyetini dile getirerek, olumlu bir yaklaşım göstermeleri halinde bu yolda ilerleyeceklerini söyledi. Tüm siyasi partilere, sivil topluma ve akademisyenlere seslenerek, en iyi anayasa metnini bulmak için açık bir diyalog çağrısında bulundu.

LİBYA'DAKİ SEL FELAKETİ

Erdoğan ayrıca, Libya'daki sel felaketi ile ilgili olarak da açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Libya halkını yalnız bırakmadığını ve bu zor günlerinde yardım etmek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Üç kargo uçağının Libya'ya yardım gönderdiğini ve Libya'nın acil ihtiyaçlarının karşılanması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.