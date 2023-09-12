En fazla yaşanan güçlük, tükenmişlik sendromudur. Neden oluyor? Eğitim eksikliği, psikolojik yaklaşım eksikliğinden ve paylaşım eksikliğinden oluyor. Kanser hastalarına hizmet eden tüm tedavi ekibi hekimiyle, hemşiresiyle, psikoloğuyla, psikiyatrisiyle psiko-onkoloji eğitimi almalıdırlar. Bu bir bilimdir. Hastaya psikolojik yaklaşım içinde olacağız. Ayaküstü konuşmayacağız. Empati kuracağız. Onun ruhunu kavrayacağız. Onunla birlikte olduğumuzu hissettireceğiz. Zihnindeki endişelere açıklık getireceğiz. İletişim içerisinde olacağız. Nasılsın diyeceğiz. Sadece hastalığı konuşmayacağız. Onu konuşacağız. Hastalık merkezli diyalogdan vazgeçsin hekimlerimiz. Bedeniyle, beyniyle, ruhuyla, yaşadıklarıyla, hissettikleriyle, hayalleriyle, hayal kırıklıklarıyla ve varoluşuyla o insanı kavrayacağız. Hizmet sunarken de bilimi iyi öğreneceğiz. Psiko-onkoloji bilimini de iyi öğreneceğiz ve paylaşacağız. Hastayla paylaşacağız, aileyle paylaşacağız. Tedavi ekibi olarak birlikte hareket edeceğiz. Biz de insanız ve etkilenmek doğaldır. Bu etki pozitif olmalıdır. Yeni bir ruh ve anlam yaratmalıdır. Tedavi ekibinde tükenmişliğin azaltılması için psiko-onkoloji ekibi hizmetinizdedir. Biz sizlerle ne kadar birlikte olursak, sizlerin beyninde ne kadar psiko-onkoloji kavramları olursa, ne kadar aileyle birlikte olursak, ne kadar hep birlikte olursak, ne kadar paylaşırsak insanlarımızı o kadar uzun, kaliteli yaşatacağız.