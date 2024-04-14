Tekirdağ Kapaklı’da kamyonet ile çarpışan motosikletli sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan kaza, Kapaklı Yunus Emre Mahallesi Faruk Ilgaz Caddesi Cengaver Sokağın girişinde meydana geldi. 34 DHB 030 plakalı motosiklet ile Osman Y. kontrolündeki 34 FYR 699 plakalı kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Adem Ö. yaralandı.

Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Adem Ö. Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.