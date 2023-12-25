Her ne kadar Kara Mamba yılanı belgeseli adı altında çok fazla şey izleyip öğrenmiş olsak da biz pek değinilmeyen bilgileri derleyerek bu canlılar için özel bir rehber oluşturmaya çalıştık. Kara Mamba, Elapid ailesinden (kobraları içerir) oldukça zehirli bir yılan türüdür ve Sahra altı Afrika’ya özgüdür. Kara Mamba, birçok bilim insanı tarafından dünyadaki en zehirli hayvanlardan biri olarak kabul edilir ve bu da onu saldırganlığı ve güçlü zehiri nedeniyle Afrika kıtasındaki en korkulan yılanlardan biri yapar. Korkunç ününe (ve yerel insanlar tarafından öldürülme eğilimine) rağmen, Kara Mamba’nın nüfusu kendi doğal ortamında gelişmeye devam ediyor.

Bilimsel sınıflandırma

Yaygın isim: Kara Mamba – Black Mamba

Binom Adı: Dendroaspis polylepis

Krallık: Animalia

Üst Şube: Chordata

Alt Şube: Omurgalı

Sınıf: Reptilia

Aile: Elapidae

Cins: Dendroaspis

Türler: D. polylepis

Koruma Durumu (IUCN): “Asgari Endişe” (LC)

Benzer Türler: Doğu Yeşil Mamba; Batı Yeşil Mamba; Jameson’un Mamba

Eş anlamlılar: Dendroaspis polylepis polylepis (Gunther, 1864); Dendraspis polylepis (Gunther, 1864); Dendraspis angusticeps (Boulenger, 1896); Dendraspis aninorii (Peters, 1873); Dendroaspis polylepis antinorii (Peters, 1873)

Black Mamba’nın Davranışsal Özellikleri

Kara Mamba, Elapidae ailesinin bir parçası olan oldukça zehirli bir yılan türüdür. İlk olarak 1864’te Albert Gunther tarafından isimlendirilen ve kategorize edilen Kara Mamba Kral Kobra’dan sonra dünyanın en büyük ikinci zehirli yılanıdır ve yaklaşık üç metre uzunluğa ulaşabilir. Kara Mamba’nın rengi koyu gri ve kahverengi arasında değişir, genç yılanlar yetişkinlerden daha soluktur.

Kara Mambalar, zamanlarının çoğunu ağaçlarda olduğu kadar yerde geçirdikleri için hem karada hem de ağaçta yaşayanlar olarak kabul edilir. Ayrıca oldukça hızlıdırlar ve kısa mesafelerde 16 km/s hızlarında seyahat edebilirler. Kara Mamba yılanı adını potansiyel yırtıcılara ve saldırganlara (bazen tıslama) mürekkep siyahı ağızını göstermesinden alır. Kara Mamba nispeten ürkek olsa da tehdit edildiğinde veya köşeye sıkıştırıldığında oldukça agresif olabilir ve arka arkaya çok sayıda ısırabilir. Uzun menzili güçlü zehri ile birleştiğinde, Kara Mamba inanılmaz derecede tehlikeli bir yılandır. Son olarak şunu da eklemeden olmaz, özellikle ülkemizde Kara Mamba Yağı adı altında satılan ürünlere itibar etmemenizi öneririz çünkü dünya çapında bu konuda yapılan hiçbir araştırma yok.

Kara Mamba’nın Görünüşü

Vücut

Saldırganlıklarına ve güçlü zehirlerine rağmen, Kara Mamba yaygın olarak güzel bir yılan türü olarak kabul edilir. Yılan ,tabut şeklinde bir kafa, orta büyüklükte gözler ve nispeten belirgin bir kaş çıkıntısıyla kaplı uzun ve ince bir gövdeye sahiptir. İsimlerine rağmen örnekler, renk bakımından çarpıcı bir şekilde değişir ve sarımsı kahverengi, haki ve koyu gri içerir. Daha nadir durumlarda bazı örneklerin morumsu bir renk aldığı bile bilinmektedir. Bu güzel renkler, yılanın genellikle gri veya beyaz olan soluk karnı ile vurgulanır.

Ortalama olarak Kara Mamba yaklaşık 2.5 metre uzunluğa ulaşır (en uzun örnek şaşırtıcı bir şekilde 4.5 metreye ulaşır). Yılanın vücudunun yaklaşık yüzde yirmi beşi, hayvanın uzun ve ince kuyruğunun çoğu boyunca uzanan kuyruk omurlarından oluşur. Ağırlıkla ilgili olarak araştırmacılar, çoğu Siyah Mambanın ortalama 1,03 kilogram boyutuna ulaştığını ve daha büyük numunelerin 2,4 kilograma kadar çıktığını keşfettiler.

Gözler

Güzel ama tehditkar görünümüne ek olarak Kara Mamba, genellikle gri, koyu kahverengi veya siyah olarak tanımlanan orta büyüklükteki göz bebekleriyle tanınır. Koyu gözlerini çevreleyen, gümüşi beyaz (bazen sarı) bir renk telidir.

Ağız

Kara Mamba, proteroglifli bir yılan türü olarak kabul edilir, bu da hayvanın ön dişli olduğu anlamına gelir (üst çenesinin veya üst çenesinin önünde bulunur). Yılanın dişleri yaklaşık yaklaşık 6.5 milimetre uzunluğa kadar büyür ve mürekkep siyahı (bazen mavimsi gri) bir ağızla çevrilidir.

Elapidae ailesindeki tüm yılanlarda olduğu gibi, Kara Mamba’nın dişleri hem sabit hem de içi boştur. Bununla birlikte, Mamba’yı diğer elapidlerden (kobralar gibi) ayıran önemli bir özellik, üst çenelerinde eklemli bir maksiller kemiğe sahip olmalarıdır. Bu, yılanın ısırdıktan sonra dişlerini yavaşça “ileri geri” sallamasını sağlar. Bu sallanma hareketi, sırayla, hayvanın neredeyse tüm ısırıklarında büyük miktarlarda zehir vermesine yardımcı olur. Tek başına bu yön, Kara Mamba ısırıklarının bu kadar güçlü ve ölümcül olmasının ana nedenlerinden biridir, çünkü “kuru ısırıklar” (zehirlenmeyi üretemeyen ısırıklar) bu türlerde nadiren meydana gelir.

Nefes borusu

Kara Mambaların diğer yırtıcı hayvanlar gibi avlarını yırtamayacak olmaları ve yiyeceklerini bütün olarak yutmaları gerektiğinden, yılan, yutma sırasında daha kolay nefes almayı sağlayan benzersiz bir adaptasyona sahiptir. Yılanın ağzının alt kısmında, “şnorkele” benzer şekilde çalışan uzatılabilir bir nefes borusu (veya trakea) bulunur. Kara Mamba avını yutarken soluk borusunu yemeğinin altına (veya yanına) uzatabilir ve bu borunun (glotis olarak bilinir) açık havada nefes almasına izin verir. Yılan, solunum sistemi tamamen bozulmadan ve yutma işlemi sırasında tıkanıklıktan uzak kaldığından, bu yetenekle büyük öğünleri nispeten kolaylıkla tüketebilir.

Ölçeklendirme

Kara Mamba’nın ölçeklenmesi, tanımlama için önemlidir (diğer yılan türlerinde olduğu gibi). Toplamda, yılan yaklaşık 23 ila 25 sıra sırt puluna (veya vücudunun ortasını saran uzunlamasına plakalara), yaklaşık 281 ventral ölçek, 109-132 subkaudal ölçek ve bölünmüş bir anal skalaya sahiptir. Siyah Mamba’nın ağzını çevreleyen bir dizi, üst kadranda 7 ila 8 supralabial terazi ile alt kadranda 10 ila 14 sulabial ölçek bulunur.

Bu ölçeklerin bulundurulması (ve yerleştirilmesi), Kara Mamba’nın hareketi için hayati öneme sahiptir ve yılana olağanüstü bir çeviklik ve hız sağlar. Şık ve sağlam tasarımları, aynı zamanda hayvana en engebeli arazilerde kolaylıkla gezinme yeteneği sağlar. 2000’li yılların başında yapılan araştırmalar, araştırmacılara yılanın hareketi hakkında ek bilgiler sağladı. Çok sayıda araştırmaya göre, Kara Mamba’nın pulları “zemindeki sert noktalar” boyunca “sürtünme kancaları” gibi davranarak “hayvanları ileriye doğru itmeye” yardımcı oluyor. Doğruysa, bu, Kara Mamba’nın neden dünyanın en hızlı bilinen yılanlarından biri olduğunu ve saatte 16 kilometrenin üzerindeki hızlara ulaştığını açıklamaya yardımcı olur.

Kara Mamba Yılanı Nerede Yaşar?

Kara Mamba’nın Burkina Faso, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo, Etiyopya, Sudan, Eritre, Kenya, Somali, Tanzanya, Uganda, Burundi, Ruanda, Svaziland dahil olmak üzere Sahra altı Afrika’nın büyük bir bölümünde yaşadığı bilinmektedir. Ek olarak Mozambik, Malavi, Zimbabve, Zambiya, Botsvana, Güney Afrika, Angola ve Namibya’da da görülür. Son yıllarda, Batı Afrika’da da Kara Mamba görüldü; ancak bu tür iddialar hiçbir zaman kesin olarak kanıtlanmamıştır. Kara Mamba yılanı Türkiye’de var mı sorusunu soracak meraklılar için ek bilgi, Kara Mamba Türkiye’de yaşamıyor. Doğruysa, bu tür raporlar Kara Mamba’nın yeni popülasyonlarının gelişmekte olabileceğini veya yılanın coğrafi (ve göçmen) modellerinin zamanla değişmeye başladığını gösterdiğinden rahatsız edicidir. Nüfuslarında batıya doğru bir değişim yılanı insanlarla daha fazla temas haline getireceği için bu sorunludur; ısırıklarda bir artışa ve hayvan için daha yüksek ölüm şansına yol açar.

Kuru ortamları tercih eden Kara Mamba, Afrika’nın geniş savanlarının yanı sıra ormanlık alanlarda, kayalık arazilerde yaşama eğilimindedir. Kenya ve Zambiya’nın yüksek rakımlı yerlerinde görülmesine rağmen, Afrika’nın alçak irtifalı bölgelerinde de yaşama eğilimindedir. Hem karada hem de ağaçta yaşayan bir tür olarak, Kara Mamba’nın barınak için termit höyükleri, kaya yarıkları ve ağaç çatlaklarından yararlandığı bilinmektedir. Birçok yılanın aksine, Kara Mamba’nın kalıcı yuvalar kurduğu da bilinmektedir. Rahatsız edilmediği takdirde, yılan “avlanmadığı, tadını çıkarmadığı, çiftleşmediği veya başka bir yere sığınmadığı zamanlarda” bu yuvaya düzenli olarak geri dönecektir.

Kara Mamba Saldırısı

Kara Mambalar gündüz avcılarıdır (gün boyunca aktiftir) ve avlarını düzenli olarak geri döndükleri kalıcı bir sığınaktan takip ederler. Yılanın birincil besin kaynakları arasında küçük kuşların yanı sıra kemirgenler, yaban fareleri, çalılar ve yarasalar gibi küçük memeliler bulunur. Açlık zamanlarında, Kara Mamba’nın sıcakkanlı hayvanlar için açık bir tercih olmasına rağmen başka yılanları da yediği bilinmektedir.

Avını etkisiz hale getirmek için güçlü zehirlerini kullanan Kara Mamba, ısırdıktan sonra (daha büyük yılanlar gibi) avına tutunmaz, ancak yiyeceklerini yutmadan önce (yakındaki gölgelerde kalarak) felç ve ölümün gerçekleşmesini bekler. Felç veya ölüm meydana geldiğinde (genellikle birkaç dakika içinde), Kara Mamba, standart boyutlarının dört katı kadar genişleyebilen esnek çeneleri kullanarak avını bütün olarak yutar. Yuttuktan sonra, “güçlü asitler avı sindirir”.

Kara Mamba Isırığı ve Zehrinin Özellikleri

Kara Mamba, dünyadaki en ölümcül yılanlardan biridir. Zehri esas olarak nörotoksinlerden oluşur ve ısırdıktan sonra on dakika içinde semptomlara neden olabilir. Kara Mamba ısırıkları, zehrin hem merkezi sinir sistemine hem de kurbanlarının kalbine hızla saldırdığı için, panzehir hızlı bir şekilde uygulanmazsa genellikle ölümcül olur. Bu nedenle, Mamba, yalnızca Güney Afrika’da (1957 ve 1979 arasında) kaydedilen yaklaşık 2.553 ısırıkla Afrika’nın en korkulan yılanı olarak kabul edilir. Tek bir ısırık (ortalama olarak 100 ila 120 miligram arasında zehir veren) yaklaşık 14 insanı öldürebilir.

Bölgedeki insan nüfusu artmaya devam ederken, araştırmacılar Kara Mamba’dan gelen ısırıkların önümüzdeki yıllarda da artmaya devam edeceğine inanıyor. Bu kısmen, Kara Mamba topraklarındaki insan meskenlerinin genişlemesinden kaynaklanıyor.

Kara Mamba’nın zehiri ağırlıklı olarak nörotoksik olduğu, ancak proteaz enzimleri içermediği için zehirli yılanlar alanında benzersizdir. Yılan zehirinin derinlemesine araştırıldığı 2015 yılına kadar bilim adamları, hayvanın zehiri içinde yaklaşık 41 farklı protein ve bir nükleozid keşfetti. Şu anda, yılan zehirinin dendrotoksinler ve üç parmak toksinleri dahil olmak üzere iki ayrı toksik maddeden kaynaklandığına inanılıyor. Bu toksinlerin varlığı, zehrin kurbanlarında (aşırı terleme gibi) uyarıcı etkiler üretme yeteneğinin yanı sıra felç ve kas spazmlarını açıklamaya yardımcı olur.

Dikkat çekici bir şekilde, Kara Mamba’nın zehri de hemorajik ve prokoagülan özelliklerden yoksundur. Bu benzersiz niteliklere rağmen araştırmalar, hayvanın ölümcül zehir dozunun yaklaşık 0,33 mg / kg olduğunu, ortalama ısırıkların yaklaşık 100 ila 120 miligram zehir (ve aşırı durumlarda 400 miligramın üzerinde) verdiğini bulmuştur.

Kara Mamba Isırığının Belirtileri ve Tedavisi

Kara Mamba ısırığının semptomları şiddetlidir ve aşırı karıncalanma, ağızda metalik bir tat, nörolojik sorunlar, göz kapaklarının sarkması, bulanık görme ve solunum sisteminin tamamen felce uğramasını içerir. Diğer ısırık semptomları arasında aşırı mide bulantısı ve kusma, yorgunluk, motor becerilerin tamamen çökmesi ve aşırı terleme bulunur. Kara Mamba tarafından ısırılan insanlar genellikle kırk beş dakika içinde tamamen etkisiz hale gelirler ve uygun tıbbi tedavi yapılmazsa genellikle yedi saat içinde ölürler.

Kara Mamba ısırığının tedavisi yara bölgesine baskı, hareketin en aza indirilmesi ve bir turnike uygulamasını içerir. Polivalent antivenomlar, Tetanoz Toksoidin uygulanmasının yanı sıra Mamba’nın ısırığının ana tedavi kaynağıdır.

Üreme ve Yaşam Süresi

Kara Mamba’nın çiftleşme mevsiminin, yerel sıcaklıklardaki düşüşün ardından Eylül ve Şubat ayları arasında gerçekleştiğine inanılıyor. Çiftleşmeden sonra dişi, sıcak bir yuvanın içine yaklaşık altı ila on yedi yumurtadan (aşırı durumlarda yirmi beşin üzerinde) oluşan bir kavrama bırakır. Bununla birlikte, diğer hayvan türlerinin aksine, dişi Kara Mamba’nın yavrularıyla birlikte kaldığı bilinmemektedir ve tüm yumurtaları teslim edildiğinde aniden ayrılır. Yerel yırtıcı hayvanların dikkatini çekmeyen yumurtalar için, çıkım yaklaşık üç ay sonra gerçekleşir.

Yumurtadan çıktıktan sonra, yavru Kara Mambalar zaten neredeyse 60 santimetre uzunluğundadır ve gelecek yıl hızla büyür. Yavrular da yetişkinler kadar ölümcüldür ve hem hayvanlara hem de insanlara ölümcül ısırıklar verebilirler. Kara Mamba’nın tam ömrü bilinmese de, araştırmacılar on bir yıldan fazla yaşayabileceklerine inanıyorlar. Bununla birlikte doğrulanmamış raporlar, esaret altında 20 yıldan fazla yaşayan Siyah Mambaların da olduğunu gösteriyor.

Sonuç olarak bu makaleyi buraya kadar okuduysanız Kara Mamba ne demek, nerede bulunur, tehlikeli midir gibi sorulara detaylıca cevap bulduğunuzu düşünüyoruz. Kara Mamba; saldırganlığı, doğal güzelliği ve güçlü zehiri nedeniyle dünyanın en zehirli yılanından biridir. Mamba’ya yönelik yaygın korku ve endişeye rağmen, nüfus sayıları Afrika’da artmaya devam ediyor ve IUCN tarafından Kara Mamba 2011 yılında koruma statüsü “Az Endişeli” olarak listelendi. Araştırmacılar, Kara Mamba’nın davranış kalıplarına ilişkin çok çeşitli teori ve hipotezler formüle edebilmiş olsalar da, bu olağanüstü yaratık hakkında öğrenilecek çok şey var. Afrika’da hali hazırda devam eden yeni ve heyecan verici araştırma projeleri ile, önümüzdeki yıllarda ve on yıllarda Kara Mamba hakkında hangi yeni bilgi formlarının öğrenilebileceğini görmek ilginç olacak.