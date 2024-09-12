Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, 14 Eylül Karacabey’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir mesaj yayımladı. Mesajında bu topraklar için savaşmış başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehit ve gazilere rahmet dileyen Karabatı, 102. yıl kutlamalarının anlamlı etkinliklerle kutlanacağını söyledi.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı 14 Eylül Kurtuluş Günü etkinlikleri çerçevesinde yaptığı açıklamada, “14 Eylül 1922, Karacabey’imizin yeniden özgürlüğüne kavuştuğu, milletimizin bağımsızlık aşkını tüm dünyaya ilan ettiği kutlu bir gündür. Türk milletinin cesareti, azmi ve vatan sevgisiyle yazdığı bu destan, bugün bizlere bir kez daha, birlik ve beraberlik içinde olmanın ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor.Bu zafer, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, aziz milletimizin yılmadan verdiği mücadeleyle kazanılmıştır. Bugün burada bağımsız bir ülkede, özgür bir şehirde yaşıyorsak, bunu şehitlerimize, gazilerimize ve Kurtuluş Savaşı’nda canla başla mücadele eden kahramanlarımıza borçluyuz. Onları rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.Kurtuluşumuzun ardından Karacabey, Cumhuriyetimizin getirdiği değerler ışığında hızla büyüyen, gelişen ve her alanda kendini kanıtlayan bir ilçe haline gelmiştir. Bugün bizler de, bu güzel ilçemizi daha da ileriye taşımak için var gücümüzle çalışıyor, Karacabey’in hem ekonomik hem de sosyal açıdan büyümesini sağlamak adına projelerimizi hayata geçiriyoruz.Karacabey, tarihi boyunca sadece savaş ve direniş değil, aynı zamanda tarım, ticaret ve kültür alanında da büyük başarılar elde etmiş bir ilçedir. Bugün bizler, o zengin mirası devralarak Karacabey’i daha modern, yaşanabilir ve güçlü bir yer haline getirmek için çalışıyoruz. Geleceğe umutla bakıyor, ilçemizi her alanda daha da ileri taşımak için projelerimizi hayata geçiriyoruz.Bugün bir kez daha, birlik ve beraberlik içinde olduğumuzda aşamayacağımız hiçbir engelin olmadığını görüyoruz. Karacabey halkı olarak geçmişte olduğu gibi bugün de aynı ruhla çalışmaya devam edeceğiz. Hep birlikte geleceği inşa ederken, milli mücadele ruhunu, bağımsızlık ve özgürlük aşkını hiçbir zaman unutmayacağız.Bu duygu ve düşüncelerle, Karacabey’in kurtuluşunun 102. yıl dönümünü kutluyor, bu toprakları bizlere vatan yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve şükranla anıyorum.Ne mutlu Türküm diyene.” ifadelerine yer verdi.

Kurtuluş Günü etkinlikleri 3 gün sürecek

Karacabey Belediyesi tarafından yapılan duyuruda ise Karacapark’ta düzenlenecek kurtuluş günü etkinlikleri 13-14-15 Eylül tarihlerinde Karacabey Panayırı’nın da kurulacağı belirtildi.

3 gün boyunca devam edecek etkinlikler, 13 Eylül Cuma günü saat 21.00’de sevilen müzik gruplarından Gece Yolcuları halk konseri ile başlayacak. Birbirinden güzel şarkılarıyla Karacabeylilere unutulmaz anlar yaşatacak Gece Yolcuları konserinin ardından 14 Eylül Cumartesi günü ise 10.00’da Cumhuriyet Meydanında resmi tören düzenlenecek. 15 Eylül Pazar günü ise ilk olarak saat 21.00’de Grup Anatolia konseri gerçekleşecek ve ardından saat 22.00’de Balyoz konseri Karacabeylilerle buluşacak.

Karacabey Belediye başkanı Fatih Karabatı, tüm Karacabeylileri bu coşkuya ortak olmaya davet etti.