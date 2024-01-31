Karabiga Belediyesi ile Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. En düşük işçi maaşı 30 bin 194 TL oldu. Yeni sözleşmeyle birlikte bir yılda yüzde 150 oranında zam yapılmış oldu.

Karabiga Belediyesi ile Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. En düşük işçi maaşı 30 bin 194 TL oldu. Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, “Biz bir aileyiz. Biz Karabiga’mız için her gün omuz omuza birlikte çalışıyoruz. Karabiga’mız için alınteri döken emekçimizin yüzünün gülmesi bizim en büyük sevincimiz. Yeni yıl ile birlikte yüzde 65 geçtiğimiz altı ay önce yapmış olduğumuz zam ile birlikte son bir yılda toplam yüzde 150 gibi artış yapmış olduk. Hayırlı olsun. Emeklerinize sağlık” dedi.