Türkoğlu, paylaşımında merhum Müfit Besler ile birlikte İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş'ın da yer aldığı bir fotoğrafa yer verdi.

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Duygusal mesajında Besler'in parti teşkilatı için önemli bir isim olduğunu vurgulayan Türkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İnegöl kurucu İlçe Başkanımız, ağabeyimiz, gönüldaşımız Müfit Besler ağabeyi vefatının üçüncü yıl dönümünde rahmetle, minnetle anıyorum. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun."

İYİ Parti camiasında sevilen isimlerden biri olan Müfit Besler, vefatının üçüncü yılında sevenleri ve dava arkadaşları tarafından dualarla ve paylaşımlarla anıldı.

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Kaynak: Haber Merkezi