Edinilen bilgilere göre olay, İnegöl'e bağlı kırsal Muratbey Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle cami imamı Yafes K. (44), iddiaya göre mantar toplamak amacıyla ormanlık alana çıktı. Bu sırada kayalık bir bölgeye tırmanmak isteyen imam, dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten aşağı düştü.

Düşmenin etkisiyle ağır yaralanan Yafes K., çevrede bulunanların yardımıyla özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.