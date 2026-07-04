Kaza, Ahmet Türkel Çevreyolu üzerindeki Cerrah Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ömer S. (28) yönetimindeki 16 BNC 157 plakalı motosiklet ile Orhan İ. (24) idaresindeki 16 F 3410 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü Ömer S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.