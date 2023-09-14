Bursa Büyükşehir Belediyesi, altyapı yatırımlarıyla su kayıp-kaçağı yüzde 20'ye düşürerek Türkiye lideri olmanın ötesine geçiyor. Ayrıca atıksu arıtma alanında da dikkat çeken bir örnek oluşturuyor. Kentin yüzde 95'ini kapsayan atık su arıtma projeleriyle çevreye duyarlı bir yaklaşım benimseyen Büyükşehir Belediyesi, Karacabey'de su kalitesini artırmak amacıyla Mart ayında temeli atılan Karacabey Yeniköy Atıksu Arıtma Tesisi'nde çalışmaları hızla sürdürüyor.

Altyapının sağlıklı olması, bir şehrin sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için temel bir öneme sahiptir. Bu prensiple hareket eden Bursa Büyükşehir Belediyesi, atık su arıtma konusundaki örnek yatırımlarıyla da dikkat çekiyor. İçme suyu kayıp-kaçak oranını yüzde 20'lere indirerek Türkiye'de lider konumuna gelen Büyükşehir Belediyesi, atık suların arıtımı ve geri kazanımı için arıtma tesisi sayısını sürekli olarak artırıyor.

Karacabey'de uzun süredir beklenen Yeniköy Atıksu Arıtma Tesisi'nin temelini geçtiğimiz Mart ayında atan Büyükşehir Belediyesi, inşaat çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bu tesis, Karacabey ilçesinin Boğaz, Bayramdere ve Kurşunlu bölgelerine hizmet verecek ve günlük 4.400 metreküp kapasiteye sahip olacak. AB standartlarına uygun olarak tasarlanan tesiste arıtılan sular, ultraviyole dezenfeksiyon işleminden geçirildikten sonra Marmara Denizi'ne derin deniz deşarjıyla verilecek. Bu sayede Karacabey Boğazı'nda deniz suyu kalitesinin daha da artması hedefleniyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, arıtma tesisi yatırımlarının ülkenin çevresel geleceği için büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, geçen yıl yaşanan müsilaj sorununun bir daha tekrarlanmaması ve denizlerin daha temiz hale gelmesi amacıyla gereken adımları hızla atmaya devam ettiklerini söyledi. Karacabey'deki arıtma tesisinin AB standartlarına uygun biyolojik arıtma prosesine sahip olduğunu belirten Başkan Aktaş, bu tesisin çevre ve deniz koruma konusundaki titizliklerinin bir göstergesi olduğunu ifade etti.