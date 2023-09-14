Trafik kontrolleri ve polis çevirmeleriyle ilgili sürücüleri yakından ilgilendiren önemli bir gelişme dikkat çekiyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, "Hayat Kimliğinle Kolay" uygulaması çerçevesinde T.C. kimlik kartlarına sürücü belgesi bilgilerini ekleyen vatandaşların sayısının 6 milyon 275 bin kişiye ulaştığını duyurdu. Bu uygulama, sürücüler için büyük bir kolaylık sağlıyor çünkü artık yanlarında sürücü belgesi taşıma zorunluluğu ortadan kalkıyor.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün bu uygulaması, T.C. kimlik kartınıza sürücü belgesi bilgilerinizi entegre etmenizi sağlıyor. Bu da demek oluyor ki, artık iki ayrı kart taşıma mecburiyeti sona eriyor. Hem kimlik kartınız hem de sürücü belgeniz yeni tip kartlardan olduğu sürece yeterli oluyor.

Bu "Hayat Kimliğinle Kolay" uygulaması, 21 Eylül 2020 tarihinde hayata geçirildi. Yeni nesil sürücü belgesi bilgileri, kimlik kartınızdaki özel çipe entegre ediliyor. Bu sayede trafikte kimlik kartınızı yanınızda bulundurmanız, ayrıca sürücü belgesi taşıma yükümlülüğünü ortadan kaldırıyor.

Uygulamadan faydalanmak isteyenler, yeni tip sürücü belgesi ve yeni nesil kimlik kartına sahip olanlar, bu hizmetten nüfus müdürlüklerine başvurarak yararlanabilirler. Aynı şekilde yeni tip sürücü belgesine sahip olanlar da yeni nesil elektronik kimlik kartı başvurusu yaparken bu uygulamadan faydalanabilirler.

Üstelik bu işlemler tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilebilmektedir. Bu sayede sürücüler, trafikte daha rahat bir şekilde kimlik ve sürücü belgelerini taşıma yükünden kurtuluyorlar.