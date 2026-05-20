Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tüm ülkede olduğu gibi Bursa'da da coşkulu bir şekilde kutlandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonun hazırladığı etkinlikler, 18 ve 19 Mayıs'ta Hüdavendigar Kent Parkı'nda vatandaşlara 19 Mayıs coşkusunu doyasıya yaşattı. Programın ilk gününde kendileri için hazırlanan 'Genç Sahne'ye çıkan gençler, sergiledikleri performanslarla dinleyenlerden büyük alkış aldı. Sevilen ve kendi besteledikleri eserleri 'Genç Sahne'de başarıyla seslendiren gençler, parkı dolduran vatandaşlara müzik ziyafeti sundu.

Gün boyu eğlence

Etkinliklerin ikinci gününe de yoğun ilgi gösteren Bursalılar, birbirinden renkli ve eğlenceli aktivitelere katılarak unutamayacakları bir gün geçirdi. Eğlence ve oyun alanları, spor turnuvaları, atölye çalışmaları, genç sahne, sinema ve karaoke gibi birbirinden renkli etkinliklere katılan gençler, hem yeteneklerini sergiledi hem de 19 Mayıs coşkusunu hep birlikte yaşadı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba da etkinlik alanını gezerek vatandaşlarla buluştu. Gençlerle araba yarışı oynayan Başkan Vekili Biba, gençlerin kente ve geleceğe dair sorularına da cevap verdi.

'19 Mayıs, gençliğe duyulan güvenin ifadesidir'

Oğuzhan Koç konseri öncesinde sahneye çıkan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, hep birlikte, bir arada ve omuz omuza olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Gençlerin parlayan gözleriyle, enerjisiyle, coşkusuyla meydanı doldurduğunu belirten Başkan Vekili Biba, 'Milletimizin bağımsızlık yürüyüşünün simgesi olan çok anlamlı bir günü hep birlikte idrak ediyoruz. 19 Mayıs, gençliğe duyulan güvenin, geleceğe duyulan inancın güçlü bir ifadesidir. Herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı gönülden kutluyorum' dedi.

'Gençliğe bakarken teknoloji üreten bir nesil görüyoruz'

Gençlerin, Türk toplumunun en büyük gücü olduğunu ifade eden Başkan Vekili Biba, sadece yarının değil, bugünün de söz sahibinin gençler olduğunu dile getirdi. Gençliğe bakarken teknoloji üreten bir nesil gördüklerini vurgulayan Başkan Vekili Biba, 'Bilimde iddia sahibi bir Türkiye görüyoruz. Türkiye artık kendi otomobilini üreten, savunma sanayisinde dünyaya örnek olan, teknolojide kendi yolunu açan büyük bir ülkedir. Gençlerimizin TOGG'dan simülasyon alanlarına, kodlama atölyelerinden bilim etkinliklerine gösterdiği ilgi de bunun en güzel göstergesidir' diye konuştu.

'Gençlerimizi, geleceğe donanımlı bir şekilde hazırlamalıyız'

Her büyük başarının bir hayalle başladığını, azimle, çalışmayla ve kararlılıkla gerçeğe dönüştüğünü söyleyen Başkan Vekili Biba, gençleri üreten, düşünen, araştıran, spor yapan, geliştiren ve geleceğe yön veren bir güç olarak gördüklerinin altını çizdi. Güçlü toplum ve güçlü Türkiye'nin ancak ahlaklı, çalışkan, vicdan sahibi ve hedefleri olan bir gençlikle mümkün olacağını belirten Başkan Vekili Biba, 'Asıl güç, ailesine sahip çıkan, değerlerini koruyan ve ülkesine hizmet etmeyi görev bilen nesillerle ortaya çıkar. Bu yüzden biz, gençliğin yanında dururken; aileyi, dayanışmayı, birlik ruhunu ve milli değerlerimizi de daima koruyoruz. Yerel yönetimler olarak gençlerimizi, geleceğe donanımlı bir şekilde hazırlamak zorundayız. Bu ülkenin umudu sizsiniz. Bu ülkenin yarınlara uzanan güçlü sesi sizsiniz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Çorlu'da görevleri başında şehit olan kahraman polislerimize de Allah'tan rahmet; ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Bu ülke gençlerin omuzlarınızda büyüyecek ve güçlenecek. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun' diyerek konuşmasını tamamladı.

Oğuzhan Koç konseriyle coşku doruğa çıktı

Konuşmanın ardından Başkan Vekili Şahin Biba, ellerinde Türk bayraklarıyla '10. Yıl Marşı' eşliğinde gençleri selamladı. Daha sonr şarkıcı Oğuzhan Koç sahne alarak sevilen eserlerini Bursalı gençler için seslendirdi. Şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden binlerce genç, akşam boyunca doyasıya eğlendi. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda çocukluk ve gençlik yıllarını geçirdiği Bursa'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Oğuzhan Koç, kendisini davet eden Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.