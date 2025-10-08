KARACABEY MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ SATILACAK TAŞINMAZLAR LİSTESİ

S.NO DOSYA NO İL İLÇE MAHALLE MEVKİİ CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m²) İMAR DURUMU HAZİNE HİSSESİ TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ

1 16100106924 Bursa Karacabey Akçakoyun Köycivarı Çalılık 914 6.082,72 Bursa İli 2020 Yılı 1/100000 Ölçekli Ç.D.P. "Kırsal Yerleşim Alanı" ve "Tarım Alanı" Tam 6.083.000,00 1.824.900,00 22.10.2025 10:00

1- Yukarıda tapu ve ihale bilgileri verilen satışı yapılacak taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile belirtilen tahmini bedeller üzerinden,

karşısında yazılı tarih ve saatte Karacabey Kaymakamlığı (Drama Mahallesi Cumhuriyet Maydanı No:1 Karacabey/ BURSA) binasında bulunan Karacabey Milli Emlak Şefliği odasında toplanacak

Komisyon huzurunda satış ihalesi yapılacaktır.

2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a- İhale başlangıç saatine kadar yatıracakları Geçici Teminat Makbuzu (Geçici Teminat Bedeli Karacabey Malmüdürlüğü Veznesi nakit tahsilatına kapalı olduğundan, T.C. Başbakanlık

Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı adına Ziraat Bankası Karacabey Şubesinde bulunan TR04 0001 0000 6200 0010 0052 69 no.lu IBAN’a yatırılabilir, IBAN numarasına

yatırılması halinde sadece EFT / havale dekontu kabul edilmeyecek olup, Karacabey Malmüdürlüğünden alınacak Muhasebe İşlem Fişinin ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ibrazı şarttır.)

veya 2886 Sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerinde belirtilen şartlara (süresiz limit içi olarak düzenlenecek,

işin özelliği belirtilecek banka teyit yazısı ile birlikte getirilecek) uygun olarak düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubu,

b- Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları

c- Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

ç- Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopilerini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,

d-Özel hukuk kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından

veya benzeri kuruluşundan 2025 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını

gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imzalı sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye

katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi vermeleri şarttır.

3- İhale şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Karacabey Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.

4- 2886 Sayılı Kanuna göre yapılan satışlarda, satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline "Yüzde Yirmi" indirim uygulanır. Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde,

bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte tahsil edilir.

5- İhaleyi alan alıcı tarafından satış bedeline ek olarak taşınmazın satış bedeli üzerinden 5.000.000,00 TL ye kadar kısmı için % 1 (yüzde bir),

5.000.000,00 ‘den 10.0000.000,00 TL ye kadar olan kısmı için % 0,5 (binde 5), 10.000.000,00 TL ‘ yi aşan kısmı için % 0,25 (on binde yirmi beş) işlem bedeli tahsil edilecektir.

6- 2863 Sayılı Kanun kapsamında verilen Sertifikalar ödeme aracı olarak kabul edilmez