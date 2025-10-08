|
KARACABEY MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ SATILACAK TAŞINMAZLAR LİSTESİ
|S.NO
|DOSYA NO
|İL
|İLÇE
|MAHALLE
|MEVKİİ
|CİNSİ
|ADA
|PARSEL
|YÜZÖLÇÜMÜ (m²)
|İMAR DURUMU
|HAZİNE HİSSESİ
|TAHMİNİ BEDELİ (TL)
|GEÇİCİ TEMİNAT (TL)
|İHALE TARİHİ
|İHALE SAATİ
|1
|16100106924
|Bursa
|Karacabey
|Akçakoyun
|Köycivarı
|Çalılık
|914
|6.082,72
|Bursa İli 2020 Yılı 1/100000 Ölçekli Ç.D.P. "Kırsal Yerleşim Alanı" ve "Tarım Alanı"
|Tam
|6.083.000,00
|1.824.900,00
|22.10.2025
|10:00
|1- Yukarıda tapu ve ihale bilgileri verilen satışı yapılacak taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile belirtilen tahmini bedeller üzerinden,
|karşısında yazılı tarih ve saatte Karacabey Kaymakamlığı (Drama Mahallesi Cumhuriyet Maydanı No:1 Karacabey/ BURSA) binasında bulunan Karacabey Milli Emlak Şefliği odasında toplanacak
|Komisyon huzurunda satış ihalesi yapılacaktır.
|2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
|a- İhale başlangıç saatine kadar yatıracakları Geçici Teminat Makbuzu (Geçici Teminat Bedeli Karacabey Malmüdürlüğü Veznesi nakit tahsilatına kapalı olduğundan, T.C. Başbakanlık
|Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı adına Ziraat Bankası Karacabey Şubesinde bulunan TR04 0001 0000 6200 0010 0052 69 no.lu IBAN’a yatırılabilir, IBAN numarasına
|yatırılması halinde sadece EFT / havale dekontu kabul edilmeyecek olup, Karacabey Malmüdürlüğünden alınacak Muhasebe İşlem Fişinin ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ibrazı şarttır.)
|veya 2886 Sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerinde belirtilen şartlara (süresiz limit içi olarak düzenlenecek,
|işin özelliği belirtilecek banka teyit yazısı ile birlikte getirilecek) uygun olarak düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubu,
|b- Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları
|c- Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
|ç- Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopilerini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,
|d-Özel hukuk kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından
|veya benzeri kuruluşundan 2025 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını
|gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imzalı sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye
|katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi vermeleri şarttır.
|3- İhale şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Karacabey Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.
|4- 2886 Sayılı Kanuna göre yapılan satışlarda, satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline "Yüzde Yirmi" indirim uygulanır. Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde,
|bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte tahsil edilir.
|5- İhaleyi alan alıcı tarafından satış bedeline ek olarak taşınmazın satış bedeli üzerinden 5.000.000,00 TL ye kadar kısmı için % 1 (yüzde bir),
|5.000.000,00 ‘den 10.0000.000,00 TL ye kadar olan kısmı için % 0,5 (binde 5), 10.000.000,00 TL ‘ yi aşan kısmı için % 0,25 (on binde yirmi beş) işlem bedeli tahsil edilecektir.
|6- 2863 Sayılı Kanun kapsamında verilen Sertifikalar ödeme aracı olarak kabul edilmez
|7- Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbestir. Bilgi İçin: 0224 676 79 50 İlan olunur.
#ilangovtr Basın No ILN02303107