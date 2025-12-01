

Bursa'nın Keles ilçesi Gelemiç Mahallesinde dünyaya gelen 1982 yılında itibaren Bursa Uludağ Üniversitesi'nde bir çok görevde bulunan Prof. Dr. Ali Kaya, 1996 ile 1998 yılları arasında da DAĞDER'de başkanlık yaptı. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 68 yaşındaki Prof. Dr. Ali Kaya'nın vefat haberi sevenlerini üzdü.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır da, Kaya'nın vefatını büyük üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, "DAĞDER onursal başkanımız, önceki dönem Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı ve DEKAV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Kaya Hocamızın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" paylaşımında bulundu.

Prof. Dr. Ali Kaya, 2 Aralık 2025 Salı günü, Bursa Uludağ Üniversitesi Fethiye İlahiyat Fakültesi Camii’nde öğle namazına müteakip, cenaze namazının ardından Keles'e gönderilecek. Kaya, memleketi Keles’in Gelemiç köyünde ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Kaynak: İHA