İstanbul Sarıyer’de 2006 yılında bir ofiste çıkan yangının ardından biri kadın iki kişinin cesetlerinin bulunduğu kan donduran domuz bağı cinayeti 19 yıl sonra aydınlatıldı. Domuz bağıyla bağlanmış halde bulunan Yunis Doğan’ın ayağındaki banttan çıkan parmak izinin gelişen teknolojiyle incelemenin ardından şüphelinin kimliği tespit edildi. 4 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden birinin polis ifadesinde "Abi ben unuttum, siz unutmadınız" dediği öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi savcılıkça serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre Şişli Maslak Oto Sanayi’de 17 Aralık 2006’da tanıtım tabelaları yapan bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Bu sırada iş yerinin ofis katında iş yeri sahibi Yunis Doğan’ın (40) cesedi domuz bağı ile bağlanmış ve yarısı yanmış şekilde bulundu. Ofisin alt katındaki alanda ise sekreter Hacer Eginay’ın (23) cesedi bulundu. Eginay’ın 57 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü ve tiner dökülerek ateşe verildiği ortaya çıktı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız faili meçhul kalmış dosyaların raftan indirilmesi konusunda talimat verdi. Bu talimat üzerine Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 19 yıl önce meydana gelen kan döndüren dosyayı yeniden açtı. Olay yerinde bulunan detaylar bugünün teknolojisiyle yeniden incelendi. İncelemelerde Yunis Doğan’ın ayağındaki banttan bir parmak izi çıktı. Parmak izinin Rüstem Ş.’ye ait olduğu belirlendi. O dönemki HTS kayıtları da incelendi ve cinayet adım adım aydınlatıldı. Rüstem Ş.’nin olay yerinde olduğu belirlendi. Rüştem Ş. adım adım takip edildi. Rüştem Ş. ile birlikte 2 şüpheli daha tespit edildi. Rüstem Ş., Cavit G. ve Mohsen F.’nin de aralarından bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı. Çalışmalarda Yunis Doğan ile Mohsen F.’nin olaydan 1 yıl önce aynı yerde çalıştıkları öğrenildi. Yunis D.’nin kısmı felç geçiren Mohsen F. için toplanan yardım paralarının hepsini Mohsen’e vermediği bu nedenle aralarında husumet olduğu iddia edildi. Mohsen F. ile sekreter Hacer arasında gönül ilişkisi olduğu bu nedenle çıkan tartışmada öldürüldüğü öne sürüldü.

"Alt kata indiğimde Mohsen’in kadını bıçakladığını gördüm"

Gözaltına alınan Rüstem Ş. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Emniyette verdiği ifadede koltuk döşeme işi yaptığını söyleyen Rüstem Ş., "Gayrettepe polisini karşısında görünce olayı ben unuttum, siz nasıl unutmadınız. Hacer’i de Yunis’i de tanımam. Arkadaşım olan Cavit’le ortak iş yaptık. Onunla telefonda görüştüm. Askerliğimi İzmir’de yaptıktan sonra İstanbul’a geldim. Askerden gelince Mohsen ile tanıştım. Cavit de onu tanır. Birlikte iş yaptılar. Mohsen’e iş aradığımı söyledim. Bana bir adres verdi. Adrese gidip ofise çıktım. Patron olduğu söylenen şahıs vardı. Beni Mohsen’in gönderdiğini söyledim. Tepki gösterdi. Birlikte çalıştıkları sırada alacak verecek meseleleri olmuş. Bir süre sonra işyerine Mohsen ve Cavit geldi. Alt kattan gelen kadın Mohsen’i tanıyordu. Mohsen ile kadın tartışma başladılar. Cavit silah çekti. Taraflar arasında tartışma çıktı. Mohsen kadın şahsı alt kata götürdü. Ofiste ben, Cavit ve Yunis kaldık. Ne olduğunu sordum. Bağırdım. Alt kata indim Mohsen kadını bıçaklamıştı. Kadına bunların iyi günleri olduğunu söyledi. Kaçtım. Mahalleye gidip internet kafede beklememi söylediler. Sonra geldiler. Haberleri gördüm. Yangının ardından iki ceset çıktığını öğrendim. Bu olayla ilgili kimseye bir şey söylememi yoksa öldürüleceğimi söylediler, korktum" dediği öğrenildi.

Polis banttaki parmak izini hatırlattı, zorla yardım ettiğini söyledi

İki kişinin kendisini kullandığını iddia eden Rüstem Ş., polisin parmak izini söylemesi üzerine, "Yunis’i bantlamaya zorla yardım ettim. Yoksa beni de öldürecekti. Mohsin bana kadın ile geçmişte gönül ilişkisi yaşadığından bahsetti. Ama olay anında panik olduğu için defalarca bıçakladığını söyledi" şeklinde ifade verdiğini söyledi.

3 şüpheli tutuklandı

Cavit G. ve Mohsen F.’nin ise ifadelerinde olayı hatırlamadıkları şeklinde beyanda bulundukları öğrenildi. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli ise serbest kaldı.