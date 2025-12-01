Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Bozcaarmut köyünde planlanan altın madeni projesine yönelik tepkiler giderek artıyor.

Doğa ve Yaşam Platformu, TİP, SOL Parti, Doğa-Der, Tüm Emekli-Sen ve çevre illerdeki ekoloji gruplarının da destek verdiği kalabalık bir grup, bugün Bozcaarmut Köyü’nden maden sahasına doğru yürüyüşe geçti. Projenin çevre ve insan sağlığı açısından risk taşıdığını belirterek itirazlarını dile getirmek isteyen yurttaşların yürüyüşü, köyden maden alanına giden yolun başında jandarma tarafından engellendi.

Köy yolunda durdurulan grup ile güvenlik güçleri arasında yaklaşık bir saat süren görüşmelerde, yürüyüşün neden engellendiğine dair ne resmi bir açıklama ne de yazılı bir talimat sunuldu. Bu belirsizlik, yurttaşların tepkisini artırdı. Bekleme esnasında kitle sık sık “Halka değil sermayeye barikat!” sloganını dile getirdi.

Yürüyüşe katılan Doğa ve Çevre Platformu üyesi Berkay Kalkan, yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Bozcaarmut Köyü’nde yapılmak istenen altın madeni projesine karşı başlattığımız yürüyüş, jandarma tarafından herhangi bir gerekçe belirtilmeden engellendi. Yetkili aradık ama muhatap bulamadık. Bize söylenen tek şey ‘Kaymakamlığa sorduk, izin çıkmadı’ oldu. Köyden sadece 2 kilometre mesafede kurulması planlanan ve köye vereceği zararın boyutunu düşünmek bile istemediğimiz bir projeye karşı yürümemizin suçmuş gibi değerlendirilmesi kabul edilemez.”

Kalkan ayrıca projenin bölgeye verebileceği etkileri şu şekilde açıkladı:

“Bu bölgede kaliteli şerbetçiotu yetiştiriliyor ve aynı zamanda yüksek verimli çilek üretimi yapılıyor. Maden faaliyete geçerse tüm bu üretim olumsuz etkilenecek. Ayrıca maden için ihtiyaç duyulan su, köylülerin tarımda kullandığı kaynaklardan sağlanmak isteniyor. Tek isteğimiz, maden ocağı çalışmalarının derhal durdurulması ve ekosisteme verilebilecek zararın en aza indirilmesi.”