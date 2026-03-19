Biletinial'dan yapılan açıklamaya göre, geleneksel ezgileri modern altyapılarla yorumlayan sanatçı Selim Bölükbaşı, Kadıköy Sahne'de konser verecek. Geçmişte Kazım Koyuncu ve Volkan Konak gibi isimlerle aynı sahneyi paylaşan Bölükbaşı, konserinde kemençe, bağlama ve tulum icra edecek. Sanatçının konser repertuvarında Karadeniz ezgilerinin yanı sıra Orta Anadolu, Ege ve Doğu Anadolu türküleri ile arabesk eserler yer alacak.

Kariyeri boyunca Tekfen Filarmoni Orkestrası'nda 6 yıl solist kemençeci olarak görev yapan ve Antalya Senfoni Orkestrası ile özel projelere imza atan sanatçı, aynı zamanda film, dizi ve reklam müziği besteleriyle de tanınıyor. Etkinliğin biletleri Biletinial'dan satışa sunuldu.