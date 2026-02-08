24 yıldır sahnelerde olduğunu hatırlatan Çevik, sahnede olmanın kendisi için bir meslekten çok bir yaşam biçimi olduğunu söyledi. Sevenleriyle yüz yüze gelmenin ve onlara şarkı söylemenin en büyük motivasyonu olduğunu dile getiren Çevik, her sahnede aynı heyecanı yaşadığını ifade etti.

Ailesi her şeyin önünde

Sahne ışıkları kapandığında bambaşka bir Mehmet Çevik olduğunu söyleyen sanatçı, eşi Gizem, çocukları Çınar ve Zeynep'le sade ve huzurlu bir yaşam sürdüğünü belirtti. 'Evdeyim, bahçedeyim, çocuklarımla vakit geçiriyorum' diyen Çevik, kendisini tam anlamıyla evcimen biri olarak tanımladı.

O konserde gözyaşlarını tutamadı

Mehmet Çevik'in hafızasından silinmeyen an ise 4 Haziran'da Kültürpark Açıkhava'da verdiği konser oldu. Kapasitesi 3 bin 500 olan mekânın 5 bin 500 kişiyle dolduğunu söyleyen Çevik, o gece sahnede duygularına hâkim olamadığını dile getirdi. Çevik, 'Hayranlarımın karşısında gözyaşlarımı tutamadım' sözleriyle yaşadığı gururu paylaştı.

'Bursa vazgeçilmezim'

Türkiye'nin dört bir yanından sahne teklifleri aldığını belirten Çevik, buna rağmen Bursa'dan kopamadığını söyledi. Programlarının büyük bölümünü Bursa'da yaptığını dile getiren sanatçı, şehir dışındaki dinleyicilerinin de kendisini izlemek için Bursa'ya geldiğini anlattı.

'Yeni şarkılar yolda ama acele yok'

Yoğun sahne temposu nedeniyle yeni şarkı çalışmalarını daha planlı yürütmek istediğini ifade eden Mehmet Çevik, 'Sevenlerimle yılda bir ya da iki kez yeni projelerle buluşuyorum' diyerek müjdeyi de verdi.

Sözlerinin sonunda hayranlarına teşekkür eden Çevik, 'Onlar olduğu sürece ben sahnelerde olacağım' dedi.