Uludağ'da Sefo çılgınlığı yaşandı. Kış festivalinde sahne alan ünlü sanatçı izleyenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

ÖzdilekPark Winterfest kapsamında sahne alan Sefo, Uludağ'da festivalin en yüksek enerjili gecelerinden birine imza attı. ÖzdilekPark Sunar sahnesini dolduran yüzlerce müziksever, Sefo'nun sahneye çıkışıyla birlikte tempoyu anında yükseltti.

Kış atmosferi, güçlü prodüksiyon ve kalabalığın enerjisiyle birlikte Uludağ gecesi adeta tek bir ritimde buluşurken, sahnedeki coşku festival alanının tamamına yayıldı.

Hit şarkılarını arka arkaya seslendiren Sefo, sahneye özel ve kış atmosferiyle uyumlu tarzıyla dikkat çekerken, güçlü performansı ve genç kitleyle kurduğu doğrudan iletişimle konser boyunca enerjiyi hiç düşürmedi. Ezbere söylenen şarkılar ve eşlik eden kalabalıkla birlikte Sefo'nun sahnesi, Winterfest gecesini hafızalara kazınan anlardan birine dönüştürdü.

ÖzdilekPark Winterfest'in Uludağ'ı renklendirmeye devam edeceği açıklandı