Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, Türkiye genelinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden kesimlerde sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.
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TEM Otoyolu'nun Babaeski-Havsa kavşakları arasındaki 45-48. kilometrelerinde (Edirne istikameti) üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle otoyolun sol ve orta şeritleri kapatılarak, trafik diğer şeritlerden akışını sürdürüyor.
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Nazilli-Denizli yolunun 36. kilometresinde (Ortakçı mevkisi) köprü inşaatı çalışmaları nedeniyle trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edilmelidir.
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Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresindeki heyelan nedeniyle ulaşım, Yeniçağa-Mengen istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
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TAG Otoyolu'nun Narlı-Nurdağı kavşakları arasındaki 17-21. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikametinde şerit aktarımı yapılmaktadır. Bu bölgede ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak devam etmektedir.
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Osmancık-Merzifon-Havza yolunun 57-61. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolün bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştirilmektedir.
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Beşikdüzü-Trabzon yolunun 54. kilometresinde (Trabzon şehir geçişi Ganita mevkisi) drenaj sistemleri bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle bölünmüş yolun Trabzon-Akçaabat istikametinde 21.00-01.00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sürdürülecektir.
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Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikametindeki sağ tüpü bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle kapatılmıştır. Bu istikameti kullanan sürücüler, servis yoluna yönlendirilmektedir.
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Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 60-63. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle İnegöl-Bozüyük istikameti trafiğe kapatılmış olup, ulaşım Bozüyük-İnegöl istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.
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Cide-Şenpazar-Ağlı yolunun 47-69. kilometrelerinde sel tahribatının onarımı ve Kangal-Divriği yolunun 27-30. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak izin verilmektedir.