Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, Türkiye genelinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden kesimlerde sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

TEM Otoyolu'nun Babaeski-Havsa kavşakları arasındaki 45-48. kilometrelerinde (Edirne istikameti) üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle otoyolun sol ve orta şeritleri kapatılarak, trafik diğer şeritlerden akışını sürdürüyor. Bursa'da cezaevinden çıktı, aynı suçtan cezaevine girdi

Nazilli-Denizli yolunun 36. kilometresinde (Ortakçı mevkisi) köprü inşaatı çalışmaları nedeniyle trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edilmelidir.

Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresindeki heyelan nedeniyle ulaşım, Yeniçağa-Mengen istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Narlı-Nurdağı kavşakları arasındaki 17-21. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikametinde şerit aktarımı yapılmaktadır. Bu bölgede ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak devam etmektedir.

Osmancık-Merzifon-Havza yolunun 57-61. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolün bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştirilmektedir.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 54. kilometresinde (Trabzon şehir geçişi Ganita mevkisi) drenaj sistemleri bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle bölünmüş yolun Trabzon-Akçaabat istikametinde 21.00-01.00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sürdürülecektir.

Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikametindeki sağ tüpü bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle kapatılmıştır. Bu istikameti kullanan sürücüler, servis yoluna yönlendirilmektedir.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 60-63. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle İnegöl-Bozüyük istikameti trafiğe kapatılmış olup, ulaşım Bozüyük-İnegöl istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.