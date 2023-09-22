Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre, 2023 Ağustos'ta 1784 şirket daha kapandı ve böylece yılın ilk 8 ayında toplam 13 bin 792 şirket kapanmış oldu. Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 642'sinin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtlar ve motosikletlerin onarımı, 251'inin inşaat, 168'inin imalat sektöründe faaliyet gösterdiği kayıtlara geçti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ağustos ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, geçen ay temmuza kıyasla kurulan şirket sayısı yüzde 12,6, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 3,7 ve kooperatif sayısı yüzde 20,9 artış gösterdi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 17,3, kooperatif sayısı yüzde 15,7 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 41,6 azaldı.

Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 13,9 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 39,7 azalırken, kooperatif sayısı yüzde 80,4 artış kaydetti.

Bu dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 0,2 ve gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 0,7 düşüş görülürken, kooperatif sayısında yüzde 5,6 yükseliş kayıtlara geçti.

Tüm illerde şirket kuruldu

Söz konusu ayda kurulan 10 bin 844 şirket ve kooperatifin yüzde 85,7'sini limitet şirketler, yüzde 11,1'ini anonim şirketler, yüzde 3,1'ini ise kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 39,1'i İstanbul, yüzde 10,7'si Ankara ve yüzde 6,1'i İzmir'de kuruldu. Geçen ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Yılın 8 ayında 85 bin 570 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan 73 bin 568 limitet şirket, toplam sermayenin yüzde 75'ini, 9 bin 926 anonim şirket ise yüzde 25'ini oluşturdu. Ağustosta kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, temmuza göre yüzde 2,6 artış gösterdi.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 774'ü ticaret, 1476'sı inşaat ve 1428'i imalat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 498'i inşaat, 407'si toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtlar ve motosikletlerin onarımı, 129'u imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Ağustosta kapanan şirket ve kooperatiflerin 569'unun toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtlar ve motosikletlerin onarımı, 227'sinin inşaat, 222'sinin imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 642'sinin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtlar ve motosikletlerin onarımı, 251'inin inşaat, 168'inin imalat sektöründe faaliyet gösterdiği kayıtlara geçti.

Ağustosta 341 kooperatif kurulurken bunların 242'si konut yapı, 61'i işletme, 15'i turizm geliştirme kooperatifi olarak işbaşı yaptı.

Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay kurulan 1051 yabancı ortak sermayeli şirketin 44'ü İran ve 41'i Rusya ortaklı oldu.

İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 105'i anonim, 946'sı limitet şirket statüsünde faaliyet gösteriyor.

Bu yıl kurulan şirketlerin 1160'ı belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 403'ü ikamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı faaliyeti, 395'i de gayrimenkul acenteleri sektöründe çalışıyor.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 67,5'ini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.