Bursa –İnegöl- Ankara karayolu üzerindeki bölünmüş yollarda yapılan yol yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İnegöl-Bursa karayolu istikametinde yol yenileme çalışmaları geçtiğimiz aylarda tamamlanmış ve hizmete sokulmuştu. Şimdide de Kurşunlu çatrağı- Mezit arasında ki bölünmüş yolda yol yenileme çalışması yapılıyor. Peki çalışmalar ne zaman tamamlanacak?

Ulaştırma Bakanlığı tarafından Bursa bölgesinde yapılan çalışmaların İnegöl ayağında sona gelindi. Bursa-Eskişehir istikametine doğru güzergahta tamamlanmış ancak dönüş istikametinde çalışmalara bir süre ara verilmişti.

ÇALIŞMALAR NE KADAR SÜRECEK?

Çalışmalar yeniden hızlandı. Mezitten-İnegöl istikametine doğru gidilen bölünmüş yolda yeniden gaza basıldı. Yaklaşık 40 gün sürmesi beklenen çalışmalar sonrası yol hizmete açılmış olacak. Şu an çalışmalar nedeniyle yaklaşık 7 kilometrelik alan da trafik tek yönlü olarak veriliyor.

Sürücüler yenilenen yollara tam not verirken, İnegöl çıkışında yer alan Ağaç işleri sanayi bölgesine girişteki trafik ışıklarının olduğu alanın da acilen yapılmasını istiyor. Asfaltın erimesi ve bölge bölge çökmesi nedeniyle zorluk yaşandığını söyleyen araç sürücüleri, Karayolları Bölge Müdürlüğü’ne çağrıda bulundular.