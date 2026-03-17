Merhumenin cenazesinin, bugün (17 Mart Salı) öğle namazına müteakip Eski Bahçekaya Köyü’nde defnedileceği öğrenildi. Kafkasspor Kulübü de yayımladığı taziye mesajıyla üzüntüsünü dile getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün eski başkanlarından,Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanımız Sayın Osman ŞENTÜRK’ün kıymetli eşi, yöneticimiz Rıdvan ŞENTÜRK’ün değerli annelerinin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet; başta ŞENTÜRK ailesi olmak üzere tüm yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Cenazesi bugün (17 Mart Salı) öğle namazına müteakip Eski Bahçekaya Köyü’nde defnedilecektir." ifadelerine yer verildi.

Yıldırım Gazetesi olarak merhuma Allah’tan rahmet kederli ailesine başsağlığı dileriz.