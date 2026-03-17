İnegöl Belediyesi, Ramazan Bayramı sürecinde Gastro İnegöl noktalarının çalışma günlerine ilişkin planlamasını yaptı. Gastro İnegöl Restoranı, Gastro Kafe, Gastro Gezgin ve Gastro Büfe’nin tatil sürecinde çalışma takvimi belli oldu.

GASTRO İNEGÖL RESTORANI BAYRAMDA KAPALI OLACAK

Yapılan açıklamaya göre; Gastro İnegöl Restoranı bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günlerine denk gelen Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri kapalı olacak. Pazartesi sabahı itibariyle de rutin çalışma düzenine geri dönecek.

GASTRO KAFE PAZAR GÜNÜ AÇILIYOR

Gastro Kafe ise bayramın birinci ve ikinci günlerinde kapalı olacak. Bayramın üçüncü günü olan Pazar günü yeniden hizmet vermeye başlayacak.

GASTRO GEZGİN’LER DEVLET HASTANESİNDE ARALIKSIZ HİZMET VERMEYE DEVAM EDECEK

İnegöl Devlet Hastanesinde kantinlerin kapalı olması nedeniyle İnegöl Belediyesi tarafından Gastro Gezgin karavanları burada hizmet vermeye başlamıştı. Bayram sürecinde de vatandaşlara hastanede kesintisiz hizmet sunulması amacıyla Gastro Gezginler bayram süresince açık olacak ve hizmet vermeye devam edecek.

GASTRO BÜFE PAZARTESİ GÜNÜ AÇILACAK

Öte yandan özellikle öğrencilerin yoğun olarak kullandığı Gastro Büfe ise bayram tatilinin ardından Pazartesi günü itibariyle yeniden hizmet vermeye başlayacak.