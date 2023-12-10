Karesi Belediyesi, çocuk ve gençlerin sportif aktivitelerini yapabileceği, sosyalleşeceği ve yetişkinlerin vakit geçirebileceği alanlara yenilerini ekliyor. Semt spor sahaları ve çocuk oyun alanlarının yapımları sürüyor.

Daha yeşil, modern ve yaşanabilir bir kent vizyonuyla hareket eden Karesi Belediyesi, 7’den 77’ye tüm vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Maltepe Mahallesi’ndeki Okullar Bölgesi’nde semt spor sahası ve çocuk oyun parkını hizmete alan Karesi Belediyesi, bu yatırımlarına yenilerini de ekliyor. Karesi Belediyesi şimdide Toygar Mahallesi 297. Sokak’ta bulunan yeşil alanın açılışına hazırlanıyor.

5 bin 421 metrekarelik proje içersinde yetişkinlerin oturarak sohbet edip zaman geçirebilecekleri Seyir Terası, çocuk oyun alanı ve semt spor sahası bulunan yeşil alan önümüzdeki günlerde açılacak. Yine buna ek olarak yeni semt spor sahaları, halı sahalar ve çocuk parklarının açılışları da devam edecek.

Başkan Orkan: “Değerlisiniz çünkü Karesi’desiniz”

Karesi Belediyesi’nin özellikle çocuk ve gençlerin sağlıklı zaman geçirebileceği alanların inşasına önem verdiğini söyleyen Başkan Orkan, “Tüm çocuklarımız ve gençlerimizin yararlanması için semt spor sahları ve çocuk oyun alanları inşa ediyoruz. Gerek kırsal, gerekse merkezde bu tip çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugüne kadar kırsal 5 mahallemizde halı saha yaptık. Şimdi 6.sını yapıyoruz. Sakarya Mahallesi’nde de semt spor alanı yapıyoruz. Yeter ki gençlerimiz spor yapsın istiyoruz. Sadece sporla yetinmiyoruz. Millet Bahçemiz içerisine Millet Kütüphanesi yaptık. Çünkü çocuklarımız okulsun, kendilerini geliştirsin istiyoruz. Karesi’de hem ilim var, hem spor var. Değerlisiniz çünkü Karesi’desiniz” dedi.