Karesi Belediyesi ilçe genelinde parke yol, kaldırım ve asfalt yama çalışmalarına devam ediyor.

Karesi Belediyesi ilçe genelinde yol, kaldırım ve asfalt çalışmalarına devam ediyor. Belediye ekipleri, gerek kırsaldaki gerekse şehir merkezindeki yolların modernizasyon çalışmalarını hızla devam ettiriyor. İlçedeki vatandaşların daha rahat ve sağlıklı şartlarda yaşamlarını devam ettirebilmeleri için gece gündüz çalışan ekipler bir çok mahallede ise stabilize yol düzenleme çalışmaları sürüyor.

Karesi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, anlık oluşan sorunlara hızlı bir şekilde müdahale ederken, merkez mahalleler ve kırsalda ise planlanan çalışmalarını devam ettiriyor. Ekipler ayrıca mahallelerde oluşan çukur, göçme gibi sorunlarla ilgili çalışmalarını da sürdürüyor. Bunların yanında mahallelerdeki yol, kaldırım ve parke taşı onarımları da yapılıyor.

Ulaşım konforlu hale geliyor

Karesi Belediyesi’nin yol yapım çalışmalarını hızlandırdığını söyleyen Başkan Dinçer Orkan, “Vatandaşlarımızın isteklerini birebir dinliyor, elimizden geldiği ölçüde talepleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Karesi’de daha geniş ve güvenli bir ulaşım ağı sistemi için gerekenleri yapıyoruz. Burada Fen İşleri müdürlüğümüz çalışmalarını hızlandırdı. Mevcut yolları ve kırsal mahallelerimiz sokak yollarını yenileyerek ulaşımı daha konforlu hale getireceğiz. Program dahilinde tüm mahallelerimizde değişim, dönüşüm çalışmaları hızla sürecek. Amacımız, Karesi sakinlerine yakışır bir ilçe hazırlayarak, vatandaşlarımızın daha mutlu ve daha huzurlu bir şekilde her türlü konforu hizmetlerine sunmaktır” dedi.