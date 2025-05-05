Başvurular, 5-15 Mayıs 2025 tarihleri arasında yalnızca e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilecek.

Adayların belirtilen alanlarda lisans mezunu olmaları ve ilgili KPSS puan türlerinden en az 70 veya 80 puan almış olmaları gerekiyor. Ayrıca geçerli bir YDS puanına sahip olmaları da şart koşuluyor. Başvurular tamamlandıktan sonra adaylar sözlü sınavla değerlendirilecek. Mülakatta, alan bilgisi, ifade becerisi, temsil yeteneği ve genel kültür gibi kriterler dikkate alınacak. Mülakattan geçmek için en az 70 puan alınması gerekiyor.

Başvurular sadece dijital ortamda yapılabileceği için adayların süreci dikkatli takip etmeleri ve gerekli belgeleri eksiksiz şekilde yüklemeleri gerekiyor. Mülakat tarihleri ve sonuçlara dair duyurular ise TÜİK’in resmi sitesinde ve Kariyer Kapısı üzerinden paylaşılacak.