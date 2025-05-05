Programın açılışında konuşan İlçe Trafik Amiri Ali Koç, etkinliğin amacına ilişkin yaptığı konuşmada, "Bugün burada toplanma amacımız hem Trafik Haftası hem 2025 yılının motosiklet yılı olarak değerlendirilmesinden dolayı kısa bir eğitim ve bilgilendirme çalışması yapmak" ifadelerini kullandı.

Bilgilendirme programı, trafikle ilgili hazırlanan slaytlar ve bilinçlendirme videolarıyla devam ederken, 2024 ve 2025 yıllarına ait ilk dört aylık trafik kaza istatistikleri de paylaşıldı.

Bandırma Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Gökhan Sapmaz, "2024 Yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan aylarında toplam 5 bin 65 motosiklet denetlendi. 832 Motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne işlem yapıldı. Toplamda 2 milyon 522 bin 182 Türk Lirası ceza uygulandı. Bu yıla geldiğimizde ise neredeyse iki katı, 10 bin 843 motosiklet denetlendi. 2 Bin 102 motosiklet sürücüsüne işlem uygulandı. Toplam para cezası miktarı 5 milyon 172 bin 321 Türk Lirası" dedi.

Kazalara ilişkin bilgilendirmede bulunan polis memuru Furkan Şenver ise "2024 Yılı dört aylık dönemde toplam 183 kaza meydana geldi. Bu kazaların 118’i motosiklet ve motorlu bisiklet kazası. 2025 Yılının aynı döneminde ise toplam 161 yaralanmalı kaza yaşandı. Bunların 82’si motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine ait. Bu sayı oldukça yüksek" ifadelerini kullandı.

Şenver, "Yaralı sayısına gelecek olursak; 2024 Yılı dört aylık dönemde toplam 217 kişi yaralanmış. Bu kazaların 137’si motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsü veya yolcusu. 2025 Yılının aynı döneminde toplam 207 kişi yaralanmış, bunların 130’u motosikletli. Bu kazalarda vatandaşlarımız kalıcı yaralanmalar yaşayabilir" diyerek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bilgilendirme sunumunun ardından soru-cevap bölümü gerçekleştirildi. Program, yapılan kura çekimiyle dört vatandaşa kask hediye edilmesiyle sona erdi.