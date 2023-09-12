Karın bölgesinde estetik girişimlerle oldukça enteresan düzeltmeler elde etmek mümkündür. Örneğin; hamileliklere bağlı kas yapısında bir ayrılma varsa kas yapısının toparlanması, fıtıklaşma söz konusu ise bunun giderilmesi, deride bir sarkıklık meydana geldiyse sarkıklığın alınması veya yağlanma varsa liposuction yöntemiyle bel ve karın bölgesinin inceltilmesi söz konusudur. Özellikle göbek için göbek şekillendirmede ve göbek estetiğinin düzeltilmesinde de gerek birtakım doku çıkartıcı gerekse doku ekleyici estetik girişimler yapabiliyoruz.