Edinilen bilgiye göre Kemalpaşa Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi üzerinde kurulan Cumartesi pazarında alışveriş için gezen Mustafa U. (53), pazarda boşanma aşamasındaki eşi Nurcan U.(52) alışveriş yaparken gördü. İkili arasında tartışma yaşanırken, kadın eşinin çantasındaki silahı fark etti. Kadın pazarda "Beni öldürecek" diye bağırarak kaçmaya başladı. Pazarcı esnaflarından yardım isteyen kadın, bir tezgahın altına saklanarak polis ekiplerinden yardım istedi. Kısa süre de olay yerine gelen polis ekipleri kadını saklandığı tezgahtan çıkararak güvenli bir yere alırken, şahıs ise ekipler tarafından gözaltına alındı. Şahsın üst aramasında silahın boş olduğu öğrenilirken, olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: Şerife öz