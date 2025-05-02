Takasbank Çek Takas Sistemine ibraz edilip karşılıksız kalan çek adedi nisan ayında son 4 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) EVDS sisteminde yayımlanan Takasbank verilerine göre, bir önceki ay karşılıksız çek adedi 10 bin 261 adet seviyesinde bulunurken, nisan ayında bu rakam yüzde 119,9 artarak 22 bin 566 adede çıktı. Böylece 2024 yılı aralık ayında görülen 24 bin 729 adedin ardından en yüksek seviyeye ulaşıldı.

Karşılıksız çek tutarı bir önceki aydaki 7,79 milyar TL'den 15,68 milyar TL'ye geldi.

Toplam ibraz edilen çek adedi bir önceki aydaki 594 bin 846 adetten 1 milyon 328 bin 308 adede, tutarı ise 373,4 milyar TL'den 684,5 milyar TL'ye yükseldi.

Mahsuplaşmaya tabi çek adedi 565 bin 947 adetten 1 milyon 270 bin 346 adede, tutarı 344,3 milyar TL'den 629,2 milyar TL'ye çıktı.