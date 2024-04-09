Caz, blues, pop, funk ve elektronik müziği modern tınılarla buluşturan Karsu, 24 Temmuzda İstanbul Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde dinleyenlerine unutulmaz gece yaşatacak.

Başarılı performanslarıyla adından her geçen gün daha fazla söz ettiren Karsu, bu yılın ilk ve tek İstanbul konseri için 24 Temmuzda Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde olacak. Dinamik sahne performansıyla dinleyenleri büyüleyecek Karsu konserinin biletleri Biletinial’da satışa çıktı. Caz, blues, pop, funk ve elektronik müziği modern tınılarla buluşturan Karsu, Harbiye’de unutulmaz bir gece yaşatacak. Renkli kişiliği, güçlü sesi ve çok yönlü müzisyen kimliğiyle dinleyicilerin beğenisini kazanan Karsu, özel repertuarla bu yazın en akılda kalıcı konserlerinden birine imza atmaya hazırlanıyor.