Avrupa’daki girişim ve yatırım ekosisteminin nabzını tutan Tech.Eu Summit London 2024, bu yıl Turcorn Pavilyonu ile Türk teknoloji girişimlerine ev sahipliği yapıyor. İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen etkinlik, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı liderliğinde İstanbul Kalkınma Ajansı’nın sağladığı desteklerle Türk teknoloji girişimlerinin global arenada adını duyurmasına imkan tanıyor.

16-17 Mayıs tarihlerinde İngiltere Londra’da gerçekleşen Tech.eu Summit London 2024, 100’den fazla konuşmacı ve 2.000’den fazla katılımcıyı bir araya getirerek, küresel teknoloji ve girişimcilik ekosisteminin nabzını tutuyor. Bu heyecan verici etkinlikte, Türk girişimciler de ön saflarda yer alarak, dünyanın önde gelen yatırımcıları, girişimciler ve sektör liderleriyle etkileşim kurma imkânı yakaladı. Teknoloji ve girişimcilik alanındaki en son gelişmelerin ele alındığı paneller ve sunumlar, katılımcılara ilham verici bir deneyim sunarken, Türk girişimcilerin başarıları göz doldurdu.

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) desteğiyle Turcorn Pailvyonu içinde ücretsiz stant imkanı sunulan 8 Türk girişimi, yapay zekadan sağlık teknolojilerine, fintekten lojistiğe kadar uzanan geniş bir yelpazede geliştirdikleri ürünlerle uluslararası alanda adından söz ettirdi.

Türk girişimciler, küresel pazarda rekabetçi konumlarını her geçen gün güçlendirerek, Türkiye’yi teknoloji ve inovasyonda öncü bir ülke haline getirmeye katkıda bulunuyor.

Tech.eu Summit London 2024 Turcorn Pavilyonu Girişimleri:

B2Metric: Yapay zeka ile müşteri davranışı tahmini platformu

Codeo: 3D yapılandırıcılarla satış ve tasarım süreç optimizasyonu

CorPal Health: Çalışanlar ve hastalar için AI destekli bütüncül rehabilitasyon platformu

FS Teknoloji A.Ş.: Dünyanın ilk ve tek şartlı taraftar destek platformu

LOOP 3D: Büyük hacimli endüstriyel 3D yazıcılar

Macellan SuperApp: Dijital cüzdan pazaryeri

Orbina AI: Endüstriyel yapay zeka tabanlı no-code müşteri etkileşim platformu

PackUpp Technology & Delivery: Sürdürülebilir ve otonom hızlı teslimat teknoloji şirketi

Başarı hikayeleri devam ediyor

2023 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan Küresel Girişimcilik Etkinliklerine Katılım Çağrısı kapsamında; İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA); Ankara Kalkınma Ajansı (ANKARAKA), Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) iş birliğiyle 100’den fazla Türk girişimi Lizbon, Helsinki, Las Vegas ve Doha’da düzenlenen girişimcilik ve teknoloji etkinliklerinde yer alarak global pazara açıldı. Bu yıl da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Kalkınma Ajanslarının iş birliği ile Türk girişimcilerin uluslararası başarısını sürdürmesi için yeni bir çağrı ilan edilmesi planlanıyor.